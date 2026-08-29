Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Кардиолог назвал критический возраст для отказа от курения
Кардиолог Утин назвал 35 лет возрастом для отказа от курения
Врачи назвали возраст от 35 до 40 лет критическим рубежом, после которого необходимо полностью отказаться от курения ради сохранения здоровья, рассказал сердечно-сосудистый хирург, кардиолог и популяризатор доказательной медицины Алексей Утин.
«Курение вредно в любом возрасте, но 35-40 лет – тот самый рубеж, когда с этой привычкой нужно окончательно расстаться. Также в этом возрасте крайне важно пройти комплексное обследование, особенно если раньше визиты к врачам были редкостью», – сказал он ТАСС.
Медик подчеркнул необходимость тщательного контроля за здоровьем после достижения этого возраста.
Специалист при этом успокоил любителей кофе, отметив, что употребление до трех чашек напитка без сахара в день может снижать сердечно-сосудистые риски. Главное условие – пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном.
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