Кардиолог назвал критический возраст для отказа от курения

Кардиолог Утин назвал 35 лет возрастом для отказа от курения

Tекст: Катерина Туманова

«Курение вредно в любом возрасте, но 35-40 лет – тот самый рубеж, когда с этой привычкой нужно окончательно расстаться. Также в этом возрасте крайне важно пройти комплексное обследование, особенно если раньше визиты к врачам были редкостью», – сказал он ТАСС.

Медик подчеркнул необходимость тщательного контроля за здоровьем после достижения этого возраста.

Специалист при этом успокоил любителей кофе, отметив, что употребление до трех чашек напитка без сахара в день может снижать сердечно-сосудистые риски. Главное условие – пить кофе в первой половине дня, чтобы избежать проблем со сном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Роспотребнадзоре назвали простой способ снизить риск инфаркта. Кардиолог Кокин назвал храп скрытой угрозой для здоровья сердца. Врач назвала лучшую ежедневную тренировку для здоровья сердца.



