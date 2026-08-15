Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Китайская компания запустила регулярные рейсы в Европу по Севморпути
Китайская Sealegend Shipping запустила еженедельный арктический рейс в Европу
Первый регулярный еженедельный рейс из Китая в Европу с оборудованием для альтернативной энергетики отправился по Северному морскому пути, сократив время доставки грузов почти вдвое.
Утром 15 августа в порту Нинбо-Чжоушань в Китае стартовала погрузка контейнеров на судно Dubai Tower. Контейнеровоз компании Sealegend Shipping доставит тяговые аккумуляторы и фотоэлектрические модули в европейские страны. Рейс знаменует официальное начало еженедельных рейсов по Северному морскому пути, отмечает ТАСС.
Корабль посетит порты Британии, Нидерландов, Германии и Польши. Дорога по арктическому маршруту занимает 20 дней против 40 через Суэцкий канал. Ежегодное навигационное окно экспресса запланировано на период с июля по октябрь. Первый подобный рейс состоялся 22 сентября 2025 года, когда судно из Китая достигло Британии за 20 дней.
Ранее Росатом выдал разрешения на проход семи судов китайской компании по Северному морскому пути. Осенью прошлого года первое китайское судно достигло берегов Европы через российскую Арктику за 20 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по этому маршруту к 2030 году.