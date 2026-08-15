Китайская компания запустила регулярные рейсы в Европу по Севморпути

Китайская Sealegend Shipping запустила еженедельный арктический рейс в Европу

Tекст: Тимур Шайдуллин

Утром 15 августа в порту Нинбо-Чжоушань в Китае стартовала погрузка контейнеров на судно Dubai Tower. Контейнеровоз компании Sealegend Shipping доставит тяговые аккумуляторы и фотоэлектрические модули в европейские страны. Рейс знаменует официальное начало еженедельных рейсов по Северному морскому пути, отмечает ТАСС.

Корабль посетит порты Британии, Нидерландов, Германии и Польши. Дорога по арктическому маршруту занимает 20 дней против 40 через Суэцкий канал. Ежегодное навигационное окно экспресса запланировано на период с июля по октябрь. Первый подобный рейс состоялся 22 сентября 2025 года, когда судно из Китая достигло Британии за 20 дней.

Ранее Росатом выдал разрешения на проход семи судов китайской компании по Северному морскому пути. Осенью прошлого года первое китайское судно достигло берегов Европы через российскую Арктику за 20 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по этому маршруту к 2030 году.