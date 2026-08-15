Взрыв грузовика с фейерверками покалечил пиротехников на юге Франции

Детонация фейерверков в грузовике травмировала трех пиротехников во Франции

Tекст: Мария Иванова

Чрезвычайное происшествие случилось в департаменте Од, передают РИА «Новости». Местные экстренные службы узнали об инциденте около 11.45 по московскому времени.

«Трое пиротехников получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в субботу утром в Грюиссане в грузовике, загруженном фейерверками, предназначенными для шоу 15 августа», – отмечает французская пресса.

Первый хлопок раздался внутри автомобиля, а второй произошел уже снаружи. Состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное, однако наиболее серьезные повреждения получила 41-летняя женщина. У всех пациентов наблюдается сильный звон в ушах.

На место происшествия оперативно прибыли саперы, полицейские оцепили прилегающую территорию. Власти региона ранее запрещали использование пиротехники из-за аномальной жары и риска пожаров. Грюиссан получил исключительное право на проведение праздника благодаря близкому расположению пусковых площадок к водоемам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара во Франции спровоцировала масштабные лесные пожары.

Огонь на юго-западе страны привел к детонации старых артиллерийских снарядов.