Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
Взрыв грузовика с фейерверками покалечил пиротехников на юге Франции
Детонация фейерверков в грузовике травмировала трех пиротехников во Франции
В коммуне Грюиссан отменили праздничное шоу после детонации зарядов в автомобиле, ранившей трех готовивших мероприятие специалистов.
Чрезвычайное происшествие случилось в департаменте Од, передают РИА «Новости». Местные экстренные службы узнали об инциденте около 11.45 по московскому времени.
«Трое пиротехников получили ранения в результате двух взрывов, произошедших в субботу утром в Грюиссане в грузовике, загруженном фейерверками, предназначенными для шоу 15 августа», – отмечает французская пресса.
Первый хлопок раздался внутри автомобиля, а второй произошел уже снаружи. Состояние пострадавших оценивается медиками как стабильное, однако наиболее серьезные повреждения получила 41-летняя женщина. У всех пациентов наблюдается сильный звон в ушах.
На место происшествия оперативно прибыли саперы, полицейские оцепили прилегающую территорию. Власти региона ранее запрещали использование пиротехники из-за аномальной жары и риска пожаров. Грюиссан получил исключительное право на проведение праздника благодаря близкому расположению пусковых площадок к водоемам.
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