Талибы призвали США вернуть дипломатов в Афганистан

Tекст: Тимур Шайдуллин

Представители движения «Талибан» призвали Соединенные Штаты вернуть своих дипломатов в Афганистан и начать инвестировать в экономику государства. Соответствующее заявление сделал глава афганского МИД Амир Хан Муттаки, пишет The New York Times.

В интервью изданию дипломат отметил: «Глава войны завершена». Он добавил, что теперь странам необходимо выстраивать двусторонние отношения, опираясь на принципы взаимного уважения.

При этом министр иностранных дел особо подчеркнул позицию Кабула относительно военного присутствия. По его словам, талибы категорически не поддерживают возвращение американских военнослужащих в ближневосточный регион.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация начала переговоры с талибами о восстановлении военного присутствия на авиабазе Баграм. Однако правительство Афганистана предостерегло Вашингтон от повторения прошлых ошибок.

Ранее движение «Талибан» запросило у США разрешение на открытие своего представительства.