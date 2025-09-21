Власти Афганистана ответили на угрозы Трампа по поводу базы Баграм

Кабул напомнил Вашингтону о недопустимости вмешательства и важности суверенитета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Афганистана опубликовало заявление с призывом к США избегать повторения «прошлых неудачных подходов», передает ТАСС. Заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат подчеркнул, что Вашингтону неоднократно доводилось до сведения первостепенное значение независимости и территориальной целостности Афганистана.

В заявлении говорится: «Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением Соединенные Штаты обязались не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела». Также отмечено, что США должны оставаться привержены своим обязательствам.

Кабул вновь подчеркнул, что необходимо придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности, а не возвращаться к старым ошибкам. Афганское правительство выразило стремление строить конструктивные отношения со всеми странами на принципах взаимных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что США пытаются вернуть под свой контроль афганскую базу Баграм. The Wall Street Journal сообщила о переговорах США с представителями движения «Талибан» относительно использования этой базы. Вашингтон намерен использовать военный объект в качестве «троянского коня» против России и Китая.