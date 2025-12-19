ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине

Tекст: Мария Иванова

В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Кроме того, удары наносились по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в оборонном ведомстве.

Средствами ПВО за неделю сбиты девять управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 867 беспилотников, 640 ЗРК, 26 606 танков и других бронемашин, 1633 боевые машины РСЗО, 32 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 49 447 единиц спецтехники.

Напомним, накануне ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. За день до этого ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.

ВС России за предыдущую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.