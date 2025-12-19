Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?3 комментария
ВС России нанесли за неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине
В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России с 13 по 19 декабря нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
В результате поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Кроме того, удары наносились по центру сборки и испытаний безэкипажных катеров ГУР, цехам сборки и местам хранения ударных БПЛА дальнего действия, складам горючего и боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, перечислили в оборонном ведомстве.
Средствами ПВО за неделю сбиты девять управляемых авиабомб, оперативно-тактическая ракета «Гром-2», 20 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1689 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 103 867 беспилотников, 640 ЗРК, 26 606 танков и других бронемашин, 1633 боевые машины РСЗО, 32 021 орудие полевой артиллерии и минометов, 49 447 единиц спецтехники.
Напомним, накануне ВС России поразили работающие на ВСУ объекты энергетической инфраструктуры. За день до этого ВС России также поразили энергетические и транспортные объекты ВСУ.
ВС России за предыдущую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов возмездия по Украине.