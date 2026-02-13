На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.0 комментариев
Военкор Коц: Европа не может наскрести ракеты для ПВО Украины
Обещанные Германией пять ракет PAC-3 к ЗРК Patriot не покрывают даже минимальных месячных потребностей украинской ПВО, сообщил военкор Александр Коц.
Европа не может в полной мере обеспечить ПВО Украины необходимым количеством ракет PAС-3 для комплексов Patriot, сообщил в Telegram-канале Коц.
Он отметил, что Германия предложила Украине лишь пять таких ракет с условием, что остальные союзники сумеют найти ещё 30, чтобы сформировать пакет «30+5». По словам военкора, на фоне масштабов противостояния это выглядит скорее жестом поддержки, чем реальным усилением противовоздушной обороны.
Коц отметил, что украинские расчёты Patriot уже сталкивались с ситуациями, когда пусковые установки оказывались пустыми под ударами российских ракет по энергетической инфраструктуре. Западные экспертные оценки показывают: для отражения нынешнего темпа атак Украине необходимо более 60 ракет PAС-3 в месяц, но возможности производства значительно ограничены, а на эти же ракеты претендуют и другие страны.
Пакет в 35 ракет не способен стратегически повлиять на ситуацию, отметил Коц, – это скорее временная мера для «латания дыр» в ПВО. После одного-двух массированных ударов от этого запаса останутся лишь единицы, несмотря на заявления европейцев о помощи почти на 38 млрд долларов.
В итоге западные страны физически не могут удовлетворить запросы Киева по ракетам из-за ограниченного производства, а не только из-за политических причин. ПВО Украины действует без запаса, переходя от одной поставки к другой, считает военкор. Коц заявил, что для России это создает окно возможностей: комбинированные удары по критической инфраструктуре вынуждают украинскую сторону расходовать дорогие перехватчики максимально невыгодно.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о готовности передать Киеву пять ракет-перехватчиков PAC-3 при условии, что западные партнеры соберут еще несколько десятков таких боеприпасов.
Владимир Зеленский сообщал о договоренности с Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для комплексов Patriot.
Позже Зеленский отметил задержку поставок этих ракет из-за неоплаты транша со стороны Европы.