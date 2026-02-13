  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
    13 февраля 2026, 19:28 • Новости дня

    Швеция выделила 100 млн долларов на оружие для Украины

    Швеция направила 100 млн долларов на вооружение для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство обороны Швеции объявило о выделении значительной суммы для приобретения вооружений США по специальной западной инициативе для военной поддержки Украины.

    Министерство обороны Швеции заявило о выделении 100 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL, сообщает РИА «Новости». Эта инициатива, созданная США и НАТО, не предусматривает предоставления прямой военной поддержки со стороны США, а подразумевает, что страны Европы самостоятельно закупают вооружение для Киева.

    В официальном сообщении ведомства на сайте правительства говорится: «Швеция выделяет 100 миллионов долларов на американскую инициативу »Список приоритетных потребностей Украины« (PURL)».

    Также уточняется, что Швеция совместно с Нидерландами, Норвегией и Великобританией профинансирует закупку американского вооружения на общую сумму 500 млн долларов. Вся помощь будет предоставляться в рамках скоординированных действий западных стран по поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны группы «Рамштайн», в числе которых и Швеция, приняли решение закупить американское оружие для Киева.

    Ранее стало известно, что Швеция перераспределяет 2 млрд крон, запланированные ранее на поддержку пяти стран, на помощь Украине. При этом, посольства Швеции в Боливии, Либерии и Зимбабве будут закрыты.

    Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    13 февраля 2026, 14:05 • Новости дня
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    Мединский возглавил делегацию России на переговорах с США и Украиной в Женеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Женеве 17–18 февраля пройдут трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию ситуации, российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, переговоры состоятся 17–18 февраля в трехстороннем формате с участием России, США и Украины, передает ТАСС.

    Песков уточнил, что российскую делегацию на переговорах возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными, подчеркнув, что работа будет продолжена. Российская и американская стороны возобновили военный диалог, который ранее был прерван. Двухдневные консультации по урегулированию ситуации на Украине завершились 5 февраля, после чего участники начали покидать место встреч.

    Комментарии (33)
    13 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза

    Politico: Неформальная встреча лидеров ЕС закончилась провалом

    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    @ Murad Sezer/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неформальная встреча лидеров Евросоюза завершилась безрезультатно, поскольку главные организаторы опоздали, а обсуждение запланированных вопросов так и не состоялось, сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

    Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, прошедшая без участия представителей восьми государств блока, не принесла ожидаемых результатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    По данным издания, двое из трех инициаторов мероприятия прибыли с опозданием, а обсуждений по существу так и не состоялось. Один из дипломатов прокомментировал ход встречи: «Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие».

    Еще один источник отметил, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступавшая инициатором встречи, приехала почти к самому концу завтрака. В числе опоздавших были также канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Из-за задержки ключевых участников председатель Евросовета Антониу Кошта был вынужден начать мероприятие без них.

    Дипломаты сообщили, что представители стран, которых не пригласили на встречу, опасались возможного принятия «сырых» решений без их участия. В итоге, по словам одного из присутствовавших дипломатов, обсуждение не состоялось вообще, а атмосфера среди лидеров была сдержанной и не способствовала принятию решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы и перейти к формату усиленной кооперации в условиях усиливающейся международной конкуренции.

    Испания заявила о недовольстве тем, что ее не пригласили на неформальную встречу лидеров ЕС, и считает, что подобные инициативы подрывают единство союза.

    Комментарии (2)
    12 февраля 2026, 14:44 • Видео
    В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

    Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 10:21 • Новости дня
    Axios: Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Использование лазерной системы LOCUST мощностью 20 киловатт привело к почти восьмичасовому закрытию неба над техасским Эль-Пасо из-за опасений Федерального авиационного управления по координации действий.

    Вооруженные силы США применили лазерную систему LOCUST против предполагаемого беспилотника, из-за чего Федеральное управление гражданской авиации (FAA) закрыло воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе, сообщает Axios.

    LOCUST – это лазерное оружие мощностью двадцать киловатт, разработанное BlueHalo и приобретенное компанией AeroVironment в прошлом году. По данным издания, решение о применении оружия приняли сотрудники Таможенной и пограничной службы, а не военные, несмотря на то, что система находится на военном балансе.

    Закрытие неба продолжалось почти восемь часов, хотя ранее заявлялось, что оно может продлиться десять дней. Источники утверждают, что FAA приняло меры из-за недостаточной координации при применении лазерного оружия, а не из-за реальной угрозы со стороны беспилотников. Официальных комментариев от AeroVironment не поступило.

    LOCUST был замечен на транспортном средстве пехотного отделения у границы с Мексикой в августе 2025 года. Как отмечается, применение лазерного оружия на передовой до сих пор остается редкостью, несмотря на значительные вложения Пентагона и наличие более двух десятков проектов по направленным видам вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля анонсировала получение лазерной системы ПВО «Железный луч».

    Компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов.

    Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

    Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

    Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Анастасия Куликова

    С учетом того, что в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десятки ОТРК «Искандер», Запад не в силах покрыть потребности украинской стороны в ракетах-перехватчиках, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Так он прокомментировал обещание Германии передать Киеву пять PAC-3 для Patriot при условии, что другие страны-партнеры соберут еще 30 таких боеприпасов.

    «Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

    «Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

    По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

    «Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

    «Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

    «Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

    Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

    Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

    В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.

    Комментарии (5)
    13 февраля 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    Politico: Лидеры ЕС решили двигаться вперед разными темпами
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В условиях растущей международной конкуренции и внутренних разногласий лидеры Франции, Германии и Италии договорились ускорить реформы, решив двигаться вперед небольшими группами, сообщает Politico.

    На саммите в бельгийском Альден-Бизене главы Франции, Германии, Италии и других стран поддержали планы перехода к формату так называемой усиленной кооперации, передает Politico.

    Это позволит отдельным группам государств ЕС быстрее подписывать и реализовывать новые инициативы без обязательного согласия всех 27 членов союза. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, ЕС необходимо действовать быстро, чтобы не терять экономическое лидерство, несмотря на прежние разногласия с Германией.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта отметил, что обсуждение дало участникам «новую энергию и общее ощущение срочности». На следующем саммите в Брюсселе в июне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представит план реформ, в том числе по снижению административных барьеров и привлечению частного и государственного капитала для поддержки стартапов. Лидеры проголосуют по плану до лета.

    В случае отсутствия единогласия, ЕС задействует механизм «усиленного сотрудничества», который ранее считался спорным. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, Евросоюз должен быть конкурентоспособным в новых геополитических условиях.

    Особое внимание уделили проекту Союза сбережений и инвестиций, созданию единого капитального рынка по образцу США, а также новым нормам для упрощения регистрации компаний и ускоренного вывода их на рынок. В числе приоритетов – поддержка стратегической промышленности, снижение цен на энергию и диверсификация торговли.

    На саммите также обозначились разногласия между крупными экономиками и остальными странами ЕС по вопросам «покупай европейское» и дальнейшей интеграции. Германия и Италия призвали ограничить принятие новых правил, тогда как фон дер Ляйен обвинила национальные барьеры в проблемах бизнеса. Несмотря на разногласия, Макрон и Мерц публично продемонстрировали согласие по ключевым вопросам.

    Испания выразила недовольство из-за отсутствия приглашения на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза.

    La Repubblica сообщила, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен отомстить президенту Франции Эммануэлю Макрону из-за провала конфискации российских активов.

    Эммануэль Макрон призвал Евросоюз заранее определить общую позицию по вопросам новой архитектуры европейской безопасности.

    Издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе накануне саммита по стратегической автономии.

    Комментарии (7)
    12 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Генсек НАТО: США готовы поставить Украине оружие на 12-15 млрд долларов

    Рютте: США готовы поставить оружие на 12-15 млрд долларов для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    США выразили готовность поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, только Вашингтон способен обеспечивать такие объемы поставок, передает РИА «Новости».

    «Могу вас заверить, что США ясно дали понять, что в этом году они могут поставить Украине критически важные вооружения на сумму от 12 до 15 миллиардов долларов, и только США способны поставлять их в таких масштабах», – заявил Рютте после заседания стран-участниц контактной группы по Украине.

    В октябре президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Украине в ущерб безопасности США.

    Ранее в ЕС возник раскол из-за закупок оружия США для Киева.

    Комментарии (12)
    13 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания «Укртранснафта», ответственная за транзит нефти по территории Украины, технически готова возобновить транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии и Словакии, однако руководство не дает разрешения на запуск.

    Об этом сообщают несколько информированных источников в нефтяной отрасли, передает ТАСС.

    По словам собеседников агентства, еще 6 февраля на линейной производственно-диспетчерской станции «Броды» на Украине была полностью ликвидирована нештатная ситуация. В конце января транспортировка по магистральному трубопроводу «Мозырь – Броды» в сторону Венгрии и Словакии была остановлена по запросу украинской стороны. Причины такого решения до сих пор не раскрываются.

    «Техническая готовность к возобновлению транспортировки (по состоянию на 13 февраля 2026 года) – имеется, но отсутствует решение руководства компании «Укртранснафта» на возобновление транспортировки», – подчеркнули источники агентства.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет подтвержденных данных о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу.

    Комментарии (7)
    13 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    Жителей белгородского приграничья призвали не носить камуфляж
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Вячеслав Гладков обратился к населению приграничных муниципалитетов Белгородской области с просьбой не использовать камуфляжную или военную одежду.

    Гладков в Max рекомендовал жителям приграничных территорий воздержаться от ношения камуфляжа из-за участившихся атак беспилотников.

    Он отметил, что это особенно важно для проживающих и приезжающих по делам в пределах 25 километров от границы.

    Гладков подчеркнул, что в последнее время увеличились случаи атак FPV-дронов по людям, одетым в зеленую военную форму. По его словам, такая одежда может стать причиной ошибочного удара по гражданским.

    В обращении губернатор назвал отказ от камуфляжа идеальным вариантом для обеспечения личной безопасности и минимизации рисков в условиях приграничной обстановки.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о подготовке дополнительных мер поддержки для Белгородской области, которая подверглась беспрецедентной атаке противника.

    До этого Гладков сообщил, что лично докладывал президенту России Владимиру Путину и ключевым министрам о последствиях украинского обстрела Белгородской области.

    В результате очередных ударов беспилотников ВСУ в регионе пострадали пять мирных жителей.

    Комментарии (4)
    13 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    The Atlantic узнал о готовности Зеленского на значительные уступки ради мира
    @ Igor Jakubowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшее время окно переговоров о мире между Россией и Украиной с участием США может захлопнуться, так как американский президент Дональд Трамп переключится на предвыборные игры и может даже передумать пытаться добиться мира в украинском конфликте, пишет The Atlantic.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский понимает это и сам предлагает Трампу положить войне конец «до промежуточных выборов», чтобы добавить на свой счет еще одно, наиболее важное по значимости, достижение миротворца, пишет журнал  The Atlantic, представители которого побывали в офисе Зеленского.

    «Украинцы практически отказались от своих прежних требований о привлечении к ответственности президента России Владимира Путина и его генералов за военные преступления. Зеленский согласился встретиться с Путиным практически где угодно, кроме Москвы, без каких-либо предварительных условий. Двое его советников сказали мне, что Украина, возможно, готова принять самую жесткую уступку: отказ от контроля над землями в восточной части Донецкой области», – заявил один из сотрудников офиса Зеленского журналистам.

    При этом журнал отмечает главное качество Зеленского, которым он зачастую бравирует: «Зеленский демонстрировал качество, которое было неотъемлемой частью его характера на протяжении многих лет, даже десятилетий, его упрямую, порой капризную привычку сопротивляться внешнему давлению».

    Поэтому журнал отмечается, что при всем понимании ситуации и призывах к Трампу, Зеленский выступает за отсутствие договоренности, чем соглашение на плохих условиях.

    «Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую», – добавил источник журнала.

    Комментарии (15)
    12 февраля 2026, 22:15 • Новости дня
    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Экс-глава ЕЦБ Драги заявил об ухудшении экономики в Европе

    Драги заявил об ухудшении экономики в Европе
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Экономика Евросоюза столкнулась с ухудшением ситуации, а энергозатраты и рыночные барьеры требуют срочных изменений для повышения конкурентоспособности региона, заявил бывший глава Европейского центробанка Марио Драги.

    Бывший глава Европейского центробанка Марио Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе, передает РИА «Новости».

    Он выступил с этим предупреждением на неформальном саммите Евросоюза в Брюсселе, отметив, что с момента презентации его доклада о конкурентоспособности положение дел в европейской экономике стало еще сложнее и требует срочных решений.

    «Он сосредоточился на нескольких ключевых вопросах: необходимости снижения барьеров на едином рынке, фрагментации фондовых рынков и усилиях по мобилизации европейских сбережений, стоимости энергии, возможности предоставления целевых европейских преференций в определенных секторах», – заявил источник, знакомый с деталями выступления Драги. Бывший руководитель ЕЦБ также подчеркнул необходимость снижения стоимости энергии для промышленности и домохозяйств.

    Среди предложенных мер Драги выделил активное использование механизма расширенного сотрудничества, что позволит группе стран ЕС продвигаться быстрее в реализации важных инициатив даже без общего консенсуса. Он также предложил рассмотреть введение так называемой целевой европейской преференции в стратегических секторах.

    Марио Драги ранее возглавлял Европейский центробанк и Банк Италии, а также занимал пост председателя Совета министров Италии. По поручению Урсулы фон дер Ляйен он подготовил доклад о будущем конкурентоспособности Евросоюза, представленный в сентябре 2024 года.

    Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал страны Евросоюза в течение ближайших десяти лет увеличить ежегодные военные расходы до 700 млрд евро. Кубилюс заявил, что эта мера необходима для повышения экономической конкурентоспособности Европы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз испугался критической зависимости от США.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 05:15 • Новости дня
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    Рубио намерен убедить Венгрию и Словакию отказаться от российских энергоресурсов
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский госсекретарь Марко Рубио вылетел из США в направлении Европы для визитов в Германию, Словакию и Венгрию, чтобы представить американскую сторону на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности и обсудить с представителями Венгрии и Словакии отказ от российских энергоресурсов.

    «Думаю, это определяющий момент. Мир меняется очень быстро на наших глазах. Старого мира, в котором я вырос, не существует. Мы живем в новой эре геополитики, которая требует переоценки того, как это будет выглядеть, и какая у нас будет роль», – приводит слова Рубио РИА «Новости» о его послании Мюнхенской конференции.

    Госсекретарь США уточнил, что будет выступать в субботу.

    Говоря о переговорах с руководством Венгрии и Словакии о прекращении импорта российских энергоресурсов, Рубио заявил, что поговорит с ними о том, что должно произойти.

    По его словам, частные беседы со многими союзниками уже неоднократно проходили, и это следует продолжать.

    «Я надеюсь, что в субботу те встречи, которые у нас там состоятся, продвинут нас в этом направлении. Но я не собираюсь вдаваться в подробности того, что мы собираемся сказать на этих встречах», – сказал он.

    Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 13 по 15 февраля.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, впервые за три года представители партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) вновь приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности. FT сообщила, что политиков в Европе успокоило отсутствие Трампа на конференции в Мюнхене.

    Комментарии (12)
    13 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    Пентагон ответил на слухи о поставках «слепых» истребителей F-35

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американское военное ведомство заявило, что информация о поступлении в войска новейших боевых самолетов F-35 без установленных радиолокационных станций не соответствует действительности.

    Сообщения о приемке истребителей F-35A из последней производственной партии без установленных радаров не соответствуют действительности, заявили в ведомстве, передает портал The War Zone.

    Представитель Пентагона пояснил, что F-35A из 17-й партии поставляются с радарами APG-81.

    Работа над интеграцией новых систем продолжается в засекреченном режиме.

    Ранее в прессе появилась информация, что военные с июня прошлого года получают технику без РЛС из-за проблем с новым радаром AN/APG-85.

    Отмечалось, что вместо оборудования в носовую часть самолетов для балансировки закладывали груз, а полеты выполнялись только в сопровождении других бортов.

    Новый радар является частью масштабного пакета обновлений Block 4, реализация которого столкнулась с серьезными задержками и ростом расходов. Общая стоимость программы создания и эксплуатации истребителя до 2070-х годов оценивается примерно в 2,1 трлн долларов.

    В 2021 году на Украине заявляли, что американские F-35 уязвимы перед российскими радиолокационными станциями.

    В декабре сообщалось, что Румыния собирается закупить у США 32 самолета F-35 Lightning II за 6,5 млрд долларов.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 16:52 • Новости дня
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве

    Умеров объявил состав украинской делегации на переговоры в Женеве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации, которые пройдут в Женеве.

    Секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров в своем Телеграм-канале опубликовал состав делегации на трехсторонние переговоры в Женеве между Россией, США и Украиной.

    Умеров подчеркнул: «Вместе со мной в состав делегации войдут: глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), начальник генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции »Слуга народа« в Раде Давид Арахамия, первый заместитель руководителя офиса Зеленского Сергей Кислица и заместитель начальника главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий».

    В январе украинский лидер Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской делегации для переговоров по урегулированию на Украине. В этот расширенный список также вошли советник кабинета президента Александр Бевз, первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский, первый заместитель главы СБУ Александр Поклад и глава главного управления разведки Олег Иващенко.

    Ранее аналогичные трехсторонние переговоры проходили 4 и 5 февраля, а также 23-24 января в Абу-Даби. Все раунды велись в закрытом формате и без участия прессы.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередной раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена.

    А советник Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин сообщил, что украинская делегация готовится к новому раунду переговоров.

    Комментарии (6)
    12 февраля 2026, 21:59 • Новости дня
    Страны группы «Рамштайн» решили закупить американское оружие для Киева

    Страны группы «Рамштайн» пообещали выделить сотни миллионов на оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о решении стран-участниц контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» выделить сотни миллионов долларов на закупку оружия производства США для ВСУ.

    Страны, входящие в контактную группу по Украине в формате «Рамштайн», договорились направить сотни миллионов долларов на закупку вооружений американского производства для нужд ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после заседания стран-участниц группы в Брюсселе.

    «Я хочу поблагодарить Британию, Исландию, Норвегию, Швецию, Литву за их вклад», – заявил Рютте.

    Он также отметил, что в ближайшие дни и недели другие страны могут принять решение о предоставлении новых средств на приобретение оружия США для нужд Киева. Таким образом, коллективная поддержка стран «Рамштайн» может существенно возрасти в ближайшее время.

    Рютте заявил, что США готовы поставить вооружение на сумму от 12 до 15 млрд долларов для передачи Киеву в 2026 году.

    В странах Евросоюза возникли разногласия по вопросу распределения 90 млрд евро на военную помощь Киеву, включая приоритеты для европейских производителей.

    Комментарии (0)
    13 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Песков объяснил выбор Женевы для переговоров по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующий раунд переговоров по украинскому урегулированию пройдет в Женеве, поскольку это место признано наиболее удобным для всех сторон, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия, США и Украина проведут следующий раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, так как это место оказалось наиболее удобным и подходящим для всех сторон. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «[Такое] место выбрано потому, что так синхронизировались графики всех трех сторон. Так посчитали целесообразным и удобным для всех», – пояснил Песков, отвечая на вопросы о причинах смены площадки для переговоров на европейскую.

    Песков также отметил, что переговоры в Женеве пройдут в трехстороннем формате: участие примут только представители России, США и Украины. «Нет, там речь идет только о трехстороннем формате, то есть Россия, Америка и Украина. Европейцев там не будет», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном участии представителей ЕС или международных организаций.

    Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Ранее Песков назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными и сложными и отметил, что работа будет продолжена. А секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, кто войдет в делегацию Украины на переговорах в Женеве.

    Комментарии (8)
