Писториус назвал Северный флот России угрозой для НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус в интервью Bild am Sonntag заявил якобы о потенциальной угрозе, которую, по его словам, представляет российский Северный флот для путей связи и коммуникаций НАТО, передает РИА «Новости». Министр отметил, что благодаря подводным лодкам с ядерным оружием Россия сохраняет возможность поражать цели в Европе.

Писториус также отметил, что Москва «милитаризирует» Арктику, что увеличивает уровень угроз для альянса. По его словам, Германии и Норвегии предстоит реализовать проект по строительству и эксплуатации неатомных подводных лодок класса U212CD. «Мы, например, строим совместно верфь в Бергене и совместно закупаем подводные лодки класса U212CD. Это самые современные неатомные подлодки – передовые немецкие технологии», – заявил он.

Министр подчеркнул, что новый германо-норвежский проект позволит следить за подводной активностью и охотиться за субмаринами в регионе, что, по его словам, станет ответом на действия России в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал стратегические атомные подводные лодки, действующие в Арктике, военным преимуществом страны.