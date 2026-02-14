Слуцкий предложил ужесточить наказание за некачественные детские товары

Tекст: Денис Тельманов

Инициатива по ужесточению ответственности за поставку некачественных товаров и услуг для детей была озвучена Леонидом Слуцким в беседе с РИА «Новости».

По его словам, сейчас более строгие меры наказания применяются только к продукции для детей младше шести лет, а школьники остаются менее защищенными.

Слуцкий подчеркнул необходимость жесткого подхода к детской безопасности и предложил ужесточить ответственность вплоть до шести лет лишения свободы для поставщиков, чьи действия угрожают здоровью несовершеннолетних.

Он отметил, что на детях нельзя экономить, если целью является защита подрастающего поколения.

Парламентарий добавил, что на встрече фракции ЛДПР с председателем правительства Михаилом Мишустиным обсуждался вопрос о введении упреждающего контроля качества питания в школах и социальных учреждениях, а не только реагирования на уже случившиеся происшествия.

Слуцкий считает, что жесткий контроль нужен как за ценами, так и за поставщиками.

Кроме того, лидер ЛДПР сообщил о намерении обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить поставщиков продуктов для реабилитационного центра в Алтайском крае, где ранее были госпитализированы дети с признаками ротавирусной инфекции.

«Если нарушения будут выявлены, мы требуем, чтобы виновные понесли не формальную ответственность по статье »халатность«, а были привлечены по более тяжким составам. Когда речь идет о здоровье детей, никаких послаблений быть не должно», – заявил Слуцкий.

Ранее в минсоцзащиты Алтайского края сообщили РИА Новости, что одиннадцать детей с признаками ротавирусной инфекции были госпитализированы из реабилитационного центра «Радуга» в Первомайском районе, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Улан-Удэ произошла вспышка кишечной инфекции из-за некачественной продукции компании «Восток», что привело к исчезновению готовых блюд и полуфабрикатов этого бренда с полок магазинов сети «Николаевский».

