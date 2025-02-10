Мишустин подписал закон о маркировке детских игрушек и стройматериалов

Мишустин подписал закон об обязательной маркировке детских игрушек и стройматериалов

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому с 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек и строительных материалов, передает ТАСС.

В списке игрушек, подлежащих маркировке, значатся самокаты, педальные автомобили, куклы, наборы электрических гоночных автомобилей и другие товары для детей до четырнадцати лет. Исключение составят трехколесные велосипеды и воздушные шары.

Кроме того, в перечень обязательной маркировки войдут молочные напитки с фруктовыми добавками, так называемое фруктовое молоко. Также будут промаркированы некоторые виды строительных материалов, такие как портландцемент, сухие строительные смеси, гипс, известь, герметики, монтажные пены и другие материалы в потребительской упаковке.

Система «Честный знак» позволит отслеживать движение продукции на всех этапах от производства до продажи, что, по мнению правительства, поможет защитить потребителей от подделок и некачественных товаров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении списка товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 марта 2025 года.

Система «Честный знак», действующая в России с 2019 года, уже распространяется на молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.

