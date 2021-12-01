Ряд нововведений вступил в силу в России с 1 декабря

В России с 1 декабря вступил в силу ряд нововведений: система QR-кодов, индексация пенсий, обязательная маркировка минеральной воды и молочной продукции, бесплатный доступ к отечественным социально-значимым сайтам.

Автоматическая индексация выплат с первого декабря текущего года ожидает три категории пенсионеров.

Повышение выплат положено, в частности, гражданам, отпраздновавшим в ноябре 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза – до 12 088,96 рубля, передает РИА «Новости».

На прибавку вправе рассчитывать и те пенсионеры, которые работали вплоть до августа этого года, но уволились в последний месяц лета. С 1 декабря 2021 года у них будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

На повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

Система QR-кодов начинает действовать с 1 декабря в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи.

В зависимости от конкретного региона, сферы, где в обязательном порядке потребуется предъявить QR-код, разнятся.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек перенес коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородних и международных перевозок.

Вступил с 1 декабря в силу и закон о бесплатном доступе к российским социально значимым сайтам.

Он предусматривает, что услуги связи и доступа к интернету для доступа к сайтам, включенным в перечень отечественных социально значимых сайтов, предоставляются абоненту бесплатно.

В перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов будут включены сайты госорганов и органов местного самоуправления, сайты государственных внебюджетных фондов, а также портал госуслуг. При этом остальные подобные ресурсы будут определяться специальной правительственной комиссией.

Кроме того, сайты, содержащие рекламу финансовых пирамид, будут подвергаться досудебной блокировке по инициативе Банка России.

Закон предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Российские операторы связи с 1 декабря должны будут проверять в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг) внесение сведений о пользователях корпоративных sim-карт.

Операторы связи будут обязаны проверять наличие сведений о пользователях корпоративных «симок» до начала оказания услуг связи. Если эти данные будут отсутствовать или будут недостоверными, компании должны будут отказать таким абонентам в предоставлении услуг связи.

Обязательная маркировка упакованной минеральной воды стартовала в России в среду. С 1 декабря производители должны наносить на воду средства идентификации и предоставлять данные сведения в информационную систему маркировки.

Также стартовала обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно. Это третий этап внедрения маркировки молочной продукции: с 1 июня в России средства идентификации наносятся на мороженое и сыры, а с 1 сентября – на молочные продукты со сроком хранения свыше 40 суток.

Россия со среды возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Кроме того, Россия с 1 декабря увеличивает число авиарейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Казахстаном, Азербайджаном.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как будет работать закон о QR-кодах.