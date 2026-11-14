В правительстве Турции рассказали о контактах с Россией по Украине

Источник: Турция продолжает контакты с Россией по переговорам по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Турция получает от России информацию о ходе переговоров и позиции Москвы, рассказал собеседник РИА «Новости». По его словам, Анкаре важно понимать развитие переговорного процесса и повестку диалога.

«Мы поддерживаем диалог с российскими партнерами и считаем необходимым сохранять каналы коммуникации», – пояснил он.

Регулярный обмен мнениями помогает Турции лучше понимать позиции сторон и оценивать дальнейшие перспективы дипломатии. Поддержание этих контактов остается важной частью турецких усилий по урегулированию конфликта, добавил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов менять состав своей делегации на переговорах по Украине.

В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в урегулировании.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать обсуждение переговоров по Украине с Владимиром Путиным.