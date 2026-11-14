Монголия спешит построить ГЭС Эгийн-Гол на реке Эг – притоке Селенги, которая дает Байкалу около половины стока. Однако далеко не на все экологические вопросы пока есть ответы. И касаются они в первую очередь Байкала.0 комментариев
В правительстве Турции рассказали о контактах с Россией по Украине
Источник: Турция продолжает контакты с Россией по переговорам по Украине
Власти Турции поддерживают контакты с Россией по теме урегулирования на Украине, сообщил источник в турецком правительстве.
Турция получает от России информацию о ходе переговоров и позиции Москвы, рассказал собеседник РИА «Новости». По его словам, Анкаре важно понимать развитие переговорного процесса и повестку диалога.
«Мы поддерживаем диалог с российскими партнерами и считаем необходимым сохранять каналы коммуникации», – пояснил он.
Регулярный обмен мнениями помогает Турции лучше понимать позиции сторон и оценивать дальнейшие перспективы дипломатии. Поддержание этих контактов остается важной частью турецких усилий по урегулированию конфликта, добавил источник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов менять состав своей делегации на переговорах по Украине.
В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в урегулировании.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать обсуждение переговоров по Украине с Владимиром Путиным.