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    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как живое на Украине становится мертвым

    Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.

    15 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

    4 комментария
    14 ноября 2026, 09:46 • Новости дня

    В правительстве Турции рассказали о контактах с Россией по Украине

    Источник: Турция продолжает контакты с Россией по переговорам по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Турции поддерживают контакты с Россией по теме урегулирования на Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    Турция получает от России информацию о ходе переговоров и позиции Москвы, рассказал собеседник РИА «Новости». По его словам, Анкаре важно понимать развитие переговорного процесса и повестку диалога.

    «Мы поддерживаем диалог с российскими партнерами и считаем необходимым сохранять каналы коммуникации», – пояснил он.

    Регулярный обмен мнениями помогает Турции лучше понимать позиции сторон и оценивать дальнейшие перспективы дипломатии. Поддержание этих контактов остается важной частью турецких усилий по урегулированию конфликта, добавил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Москвы планов менять состав своей делегации на переговорах по Украине.

    В четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф выразил благодарность главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому за участие в урегулировании.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать обсуждение переговоров по Украине с Владимиром Путиным.

    13 ноября 2026, 20:54 • Новости дня
    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    AFP: Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией

    Евросоюз утвердил состав переговорной группы для контактов с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры Европейского союза на саммите в Дублине сформировали делегацию из представителей ряда европейских государств для участия в экспертных переговорах с российской стороной.

    В состав утвержденной делегации вошли представители Еврокомиссии, Совета ЕС, Германии, Франции, Италии и Польши, а также не входящей в объединение Британии, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Фактически европейские страны одобрили тот же самый состав группы, который летал на переговоры в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости участия пяти стран в представлении Европы на переговорах с Россией.

    В четверг российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским вернулась в Москву после завершения трехсторонних переговоров с представителями США и Украины в Абу-Даби.

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    13 ноября 2026, 18:26 • Новости дня
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    Германия пообещала выдать россиянам визы на ЧМ по хоккею
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Германии не планируют отказывать в визах российским спортсменам, но продолжат настаивать на недопуске сборной России к чемпионату мира по хоккею 2027 года, заявил министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ.

    «Нельзя навязать политическое решение с помощью виз. В конечном счете отказ в выдаче виз не решает проблему федерации хоккея и не способствует успешному проведению чемпионата мира. Нужно помочь IIHF найти решение, которое, естественно, сводится к недопуску России к чемпионату мира», – приводит слова Рауэ РИА «Новости» со ссылкой на сайт бундестага.

    Спортивный арбитражный суд 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам в сезоне-2026/27, включая взрослый мужской чемпионат мира в Германии с 14 по 30 мая 2027 года.

    После этого премьер Канады Марк Карни заявил об отказе выдать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира, а ряд федераций сообщили о планах бойкотировать матчи.

    Ранее председатель правления Федерации хоккея Германии Франк Лутц сообщил, что семь федераций отказались подписать обновленное расписание молодежного чемпионата мира из-за допуска сборной России. По его словам, аналогичные действия ожидаются и перед взрослым чемпионатом мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу тренер Capitals Hockey Academy в Вашингтоне Иннокентий Игнатьев заявил о пользе возвращения российских хоккеистов на международные турниры благодаря росту конкуренции.

    В четверг посол России в Оттаве Олег Степанов назвал проявлением трусости отказ властей Канады выдавать визы российским спортсменам.

    В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение канадских властей не выдавать визы спортсменам из России для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Комментарии (8)
    13 ноября 2026, 18:18 • Видео
    Срочно! Евросоюз ищет адекватного

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    13 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире

    Росстандарт: ГОСТ не рекомендует заправлять окрошку кефиром

    ГОСТ на русскую кухню исключил окрошку на кефире
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый ГОСТ на русскую кухню предписывает заправлять окрошку квасом, а использовать для заправки кефир и другие кисломолочные блюда не рекомендуется.

    Квас для заправки окрошки должен обладать выраженно кислым вкусом, допускается добавление рассола, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Росстандарта.

    Под окрошкой в ГОСТе подразумевается холодное сборное блюдо из мелко нарезанных запеченного или жареного мяса, птицы, дичи или рыбы, овощей и пряных трав, заправленное кислым хлебным квасом. Дополнительными ингредиентами могут стать свежие, запеченные или отварные овощи, копчености и мясные деликатесы, раковые шейки, отварные яйца, плоды и ягоды, грибы, свежий лимон и другое.

    Окрошка бывает мясной, рыбной, постной и со студнем. Подавать блюдо рекомендуется холодным при температуре не выше 14 градусов Цельсия. Отдельно подаются сметана, тертый хрен, горчица и кусочки льда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в России начал действовать государственный стандарт на блюда традиционной русской кухни. В тот же день глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил об утверждении единого государственного стандарта на блюда традиционной русской кухни.

    Во вторник Роскачество сообщило о согласовании ГОСТа на русскую кухню.

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    13 ноября 2026, 21:14 • Новости дня
    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией

    Bloomberg: Фон дер Ляйен вызвала раскол в ЕС из-за диалога с Россией

    Глава ЕК вызвала раскол в ЕС из-за предложения диалога с Россией
    @ IMAGO/Lucian Alecu/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив начало подготовки возможного обсуждения будущей архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Урсула фон дер Ляйен и некоторые лидеры Европы в частном порядке настаивают на необходимости проявить готовность к переговорам, чтобы удержать вовлеченность США и России, пишет Bloomberg.

    Другие европейские лидеры резко раскритиковали инициативу как в публичном, так и непубличном поле, в очередной раз повторив требование о необходимости прекращения огня до переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости участия Европы в мирных переговорах.

    В четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией.

    Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил о расчете Москвы на поддержку европейскими странами работы по согласованию новой архитектуры безопасности.

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    13 ноября 2026, 22:10 • Новости дня
    Помощь США Украине на 65 млрд долларов осталась неосвоенной

    Из выделенной США помощи Киеву неосвоенными остались 65 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В утвержденной Конгрессом США помощи Украине неосвоенными остаются 64,96 млрд долларов, следует из доклада генеральных инспекторов американских ведомств.

    С февраля 2022 года американский Конгресс ассигновал на различные программы помощи Киеву 198,59 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на доклад, подготовленный генеральными инспекторами Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию.

    При этом по состоянию на 30 сентября доступными для возможного выделения остаются 64,96 млрд долларов. Документ охватывает период с 1 июля по 30 сентября текущего года.

    В отчете также отмечается, что НАТО и ЕС к концу третьего квартала в совокупности обязались представить Украине свыше 239 млрд долларов. Таким образом, общие обязательства США и их зарубежных партнеров по выделению средств Киеву составляют как минимум 437,59 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце США сообщили о выделении администрацией Джо Байдена и Дональда Трампа около 540 млн долларов помощи Украине с начала 2025 года. Летом американское оборонное ведомство намеревалось окончательно распределить предназначенные для поддержки украинской армии средства лишь к концу десятилетия.

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    13 ноября 2026, 18:41 • Новости дня
    Каллас призвала страны ЕС отказаться от обсуждения безопасности с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза отказаться от диалога с Москвой по архитектуре безопасности, назвав саму возможность подобных переговоров «ловушкой».

    По прибытии на неформальный саммит ЕС в Дублине глава европейской дипломатии призвала страны объединения не вести диалог с Москвой по вопросам архитектуры европейской безопасности, передает ТАСС.

    «Любое обсуждение европейской архитектуры безопасности лишь отвлечет внимание от главного требования Брюсселя – сначала объявить прекращение огня, и только потом говорить обо всем остальном», – заявила Каллас.

    Она добавила, что вероятность проведения подобных консультаций является «ловушкой Москвы», поэтому европейским странам не следует слушать Россию в этом вопросе. При этом глава евродипслужбы подтвердила намерение возглавить возможные переговоры Евросоюза с Москвой, так как считает себя сильным переговорщиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил об исключении Евросоюзом себя из переговорного процесса своей поддержкой Киева.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении объединения сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до перемирия.

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    13 ноября 2026, 20:09 • Новости дня
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    Дегтярев заявил о скоординированной атаке Европы и Канады на российский спорт
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта России Михаил Дегтярев назвал введение визовых ограничений для отечественных атлетов со стороны ряда европейских государств и Канады скоординированной атакой.

    Министр отметил, что страны Запада пытаются не допустить российских спортсменов до международных турниров, передает ТАСС. «Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», – сказал Дегтярев.

    По его словам, окончательное решение об участии атлетов принимают международные спортивные федерации, а не власти отдельных государств.

    Руководитель ведомства подчеркнул, что требующие визовых ограничений страны, в частности Финляндия, пострадают от собственных действий.

    Дегтярев добавил, что 22 организации по олимпийским видам спорта уже разрешили россиянам выступать под национальным флагом и с гимном.

    Он также напомнил о поручении президента отстаивать интересы отечественных атлетов в международных судах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон допустил введение ограничений на въезд российских спортсменов.

    Российская дипмиссия в Хельсинки назвала запрет на въезд атлетов в Финляндию дискриминационным шагом.

    В четверг Дегтярев заявил о риске десятилетнего бана для финской стороны из-за недопуска россиян на турниры.

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    14 ноября 2026, 00:03 • Новости дня
    Евродепутаты массово покинули зал во время выступления Каллас

    Tекст: Антон Антонов

    Депутаты Европейского парламента массово покинули зал заседаний во время речи главы евродипломатии Каи Каллас о якобы депортации детей с Украины в Россию, сообщил евродепутат от Словакии Любош Блага.

    «Никто никаких детей не похищал. Русские эвакуировали детей из зон боевых действий. И в большинстве случаев речь шла о русских детях, ведь мы говорим о регионе Донбасса», – заявил Блага в Telegram.

    Он пояснил причину голосования против очередной антироссийской резолюции Европарламента. По словам депутата, документ лишь использует тему детей в интересах либеральной пропаганды и направлен на подавление сторонников мира в Европе. Блага добавил об ответственности авторов подобных инициатив за затягивание конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у Каллас перспектив стать переговорщиком от Европы из-за ее глупости.

    В прошлом месяце посольство России в Словакии опровергло заявления местных средств массовой информации о якобы депортации украинских детей.

    В сентябре Блага обвинил Каллас в превращении Европейского союза в военную машину.

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    13 ноября 2026, 22:31 • Новости дня
    Кошта и фон дер Ляйен отказали Каллас в праве вести переговоры с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Дублине объяснили, почему руководитель дипслужбы Евросоюза Кая Каллас не будет представлять ЕС в переговорах с Россией.

    Кошта и фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС публично отказали главе европейской дипломатии в праве возглавлять переговоры Евросоюза с Россией, передает ТАСС.

    Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление Каллас, что по базовым документам Евросоюза именно она должна вести переговоры с Россией, Кошта сослался на распределение полномочий между институтами ЕС.

    «Базовые соглашения ЕС ясны. Председатель Европейского совета представляет Евросовет и представляет Евросоюз в сфере внешней политики и политики безопасности на уровне глав государств, а глава Еврокомиссии представляет Еврокомиссию, которая в свою очередь представляет страны Евросоюза на уровне глав государств в вопросах, связанных с делами Евросоюза», – сказал Кошта.

    Фон дер Ляйен поддержала позицию председателя Евросовета и отметила, что решение о представителях принято самими странами и институтами ЕС, подчеркнув, что 27 суверенных государств Евросоюза и его структуры сами определили, кто будет их представлять на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен спровоцировала разногласия в Евросоюзе, допустив подготовку возможного обсуждения архитектуры безопасности в Европе с Россией.

    Кошта сообщил о согласовании делегации Евросоюза на экспертных переговорах по Украине.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об отсутствии планов рассматривать главу евродипломатии Каю Каллас в роли переговорщика от Европы по урегулированию конфликта.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    ФИПИ утвердил структуру заданий ЕГЭ в 2027 году

    ФИПИ утвердил структуру и содержание заданий ЕГЭ-2027

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) утвердил документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году, сообщили в Рособрнадзоре.

    ФИПИ опубликовал на своем сайте утвержденные документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ в 2027 году, сообщает Рособрнадзор в Max.

    Отмечается, что проекты были опубликованы в конце августа и доработаны по итогам общественно-профессионального обсуждения. В ЕГЭ по биологии, географии, иностранным языкам, литературе, базовой и профильной математике, обществознанию, русскому языку, физике и химии изменения отсутствуют. В ЕГЭ по информатике упрощена структура записи ответа на одно задание высокого уровня сложности.

    В экзамен по истории внесены изменения в рамках синхронизации с федеральной образовательной программой и государственными учебниками. Общее число заданий увеличено с 21 до 22 за счет добавления задания на работу с историческим источником по всеобщей истории, максимальный первичный балл вырос с 42 до 43.

    До конца ноября ФИПИ планирует разместить для обсуждения перспективные модели КИМ по ряду предметов для использования в последующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Рособрнадзор анонсировал запуск тренажера для подготовки к ЕГЭ на портале госуслуг.

    Ранее Рособрнадзор назвал даты проведения основного этапа ЕГЭ в 2027 году и сообщил о планах полного перевода ЕГЭ на отечественное программное обеспечение.

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    13 ноября 2026, 18:00 • Новости дня
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    Мерц заявил о проведении в ближайшие недели переговоров по Украине с участием ЕС
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в ближайшие недели состоятся предметные мирные переговоры по Украине с участием представителей некоторых европейских стран.

    «Впервые в ближайшие недели пройдут предметные мирные переговоры, на которых будет представлена Европа», – цитирует немецкого канцлера газета Bild. Соответствующее заявление Мерц сделал на неформальном саммите Евросоюза в Дублине, передает ТАСС.

    Канцлер отметил, что в переговорах, скорее всего, примут участие представители тех европейских государств, которые ранее проводили консультации с американской и украинской сторонами в Абу-Даби.

    При этом Мерц подчеркнул, что Германия совершенно точно примет участие в переговорном процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о возможности участия стран Европы в мирных переговорах при демонстрации ими реальной готовности способствовать урегулированию конфликта на Украине.

    На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    13 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Хищение 256 млн рублей под видом помощи бойцам СВО раскрыли в Ростове-на-Дону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону задержаны шесть участников организованной группы, похитившие более 256 млн рублей через фиктивные документы об оказании помощи участникам специальной военной операции.

    С января 2024 года по ноябрь 2025 года злоумышленники изготовили 37 поддельных кассовых ордеров, оформленных как расходы на гуманитарную помощь военным. Эти документы использовались для снижения налогооблагаемой базы, сообщает Главное военное следственное управление СК в Max.

    Суд наложил арест на имущество и счета обвиняемых на сумму около 1 млрд рублей. Фигуранты дела уже признали вину и возместили ущерб государству, уплатив налоги на сумму свыше 256 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд в Москве приговорил создателя нелегальной платежной системы KiberPay Артема Тунина к четырем годам колонии за незаконный оборот средств платежей.

    В прошлом месяце следователи завершили расследование дела о хищении у Минобороны более 13 млрд рублей при строительстве по госконтрактам.

    В прошлом году полиция задержала 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у участников спецоперации в Новосибирске.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

    Страны Европы, которые долгое время находились на обочине переговорного процесса, могут получить место за столом, говорят представители США. Как считают американские эмиссары, расширение формата позволит обсудить устройство европейской безопасности. Однако, предупреждают эксперты, пока ЕС планирует ввод войск на Украину, участие европейцев в переговорах останется под большим вопросом. Подробности

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

    Попытка уволить главу Пентагона Пита Хегсета в обход президента США обернулась фарсом, но уже в январе многое изменится. Существует «список смертников» в команде Дональда Трампа, от которых в Конгрессе попытаются избавиться в первую очередь. Сам Трамп уже дал понять, как намерен действовать в ответ. Скучно не будет. Подробности

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Срочно! Евросоюз ищет адекватного

      Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что представлять Европу на переговорах с Россией должны пять стран. В ЕС есть и другие предложения, однако главную евродипломатку Каю Каллас для этой миссии мало кто рассматривает. Говорят, слишком смешно.

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    • Переговоры с Украиной завершены: главное

      Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • День матери в России 2026: какого числа отмечают, история праздника, что подарить и как поздравить маму

      День матери в России в 2026 году отмечают 29 ноября, в последнее воскресенье месяца. Праздник официально существует с 1998 года и посвящен материнству, семейным ценностям и благодарности мамам. В этот день принято поздравлять матерей и бабушек, дарить цветы и подарки, устраивать семейные встречи и отправлять теплые пожелания. Рассказываем, какого числа День матери в 2026 году, как появился праздник в России, какие традиции с ним связаны, что подарить маме и как красиво ее поздравить.

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      Рождественский пост в 2026 году начинается 28 ноября и продлится 40 дней – до 6 января 2027 года включительно. Уже 7 января православные верующие отметят Рождество Христово. Во время поста традиционно отказываются от мяса, молочных продуктов и яиц, а правила употребления рыбы и растительного масла зависят от дня недели и церковного праздника. При этом для мирян пост не сводится к строгому монастырскому меню: меру ограничений выбирают с учетом здоровья и жизненных обстоятельств. Рассказываем, когда начинается Рождественский пост 2026–2027, что можно и нельзя есть, когда разрешена рыба и как проходит Рождественский сочельник.

    • Салаты на Новый год 2027: 10 простых и вкусных рецептов для праздничного стола

      Салаты на Новый год 2027 остаются важной частью праздничного меню: кто-то не представляет застолье без оливье и селедки под шубой, а кто-то ищет новые, легкие и необычные рецепты. ВЗГЛЯД собрал 10 простых и вкусных салатов на новогодний стол – от проверенной классики до вариантов с креветками, авокадо, тунцом, копченой курицей и говядиной. Рассказываем, что приготовить на Новый год 2027, как красиво подать салаты и какие блюда можно подготовить заранее.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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