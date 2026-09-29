Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.0 комментариев
Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого
Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.
Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.
«Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.
По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.
Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.
Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.