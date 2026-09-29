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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    27 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Какой урок 1941-го не выучила Украина

    Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.

    7 комментариев
    29 сентября 2026, 09:55 • Новости дня

    Отбор газа из хранилищ Европы опустился до минимума с 2015 года

    Отбор газа из европейских ПХГ в сентябре достиг минимума за 11 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Отбор газа из подземных хранилищ Европы в сентябре снизился до минимального значения с 2015 года, в то время как закачка приближается к максимумам для конца месяца.

    Средние темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года, однако котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года. Это свидетельствует о стремлении Евросоюза заполнить хранилища к зиме, даже несмотря на высокие цены, хотя наиболее благоприятные летние месяцы были упущены, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

    На 27 сентября ПХГ Европы заполнены на 71,16%, что на 15,61 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. Объем газа в хранилищах составляет около 77,9 млрд кубометров, что на 13 млрд меньше, чем в прошлом году, и находится на минимуме с 2013 года.

    Ранее сообщалось, что Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами. По прогнозам, к началу осенне-зимнего периода хранилища могут быть заполнены лишь на 70-75%, тогда как Еврокомиссия требует заполнения на 90% (с возможным отклонением в 10%). К настоящему времени в ПХГ закачано лишь 69,5% необходимых объемов, или 47 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

    В четверг ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

    Днем ранее стало известно, что уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум.

    28 сентября 2026, 13:50 • Новости дня
    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира

    Папа римский Лев XIV призвал Европу отказаться от иллюзий перевооружения ради мира

    Папа римский предостерег Европу от иллюзии перевооружения ради мира
    @ Maurizio Brambatti/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Папа римский Лев XIV в ходе визита во Францию призвал Европу не поддаваться иллюзии перевооружения во имя достижения мира, а сосредоточиться на содействии миру во всем мире.

    Понтифик выступил на встрече «К корням Европы во имя мира и единства» в конференц-центре имени Роберта Шумана в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона. Лев XIV заявил, что следует избегать иллюзии, будто перевооружение приведет к миру, отметив, что содействие миру требует напряженной и созидательной работы, передает ТАСС.

    Папа римский предложил задуматься о том, действительно ли прилагаются творческие усилия для укрепления мира во всем мире, или же предпринимаются лишь попытки остановить текущие войны и подготовиться к будущим.

    Лев XIV подчеркнул, что ветры войны охватывают Европу, и призвал прекратить «бессмысленную бойню», ежедневно уносящую жизни мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом папа римский призвал Европу не объединяться против других мировых держав.

    В прошлом году понтифик назвал посредничество Ватикана по Украине нереалистичным.

    Летом прошлого года он подтвердил готовность Ватикана принять переговоры по Украине.

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    28 сентября 2026, 15:23 • Новости дня
    В Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики

    Власти Татарстана назвали санкции ЕС против Минниханова циничной провокацией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова назвала провокацией и циничным использованием детей в политических целях европейские санкции против руководителя региона.

    Власти республики расценивают ограничения за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине как бесстыдную попытку Запада опорочить российские духовно-нравственные ценности, пишет РИА «Новости».

    «Введение санкций в отношении раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине расцениваем, как провокацию и циничное использование детей в политических целях», – говорится в сообщении.

    Ранее Совет ЕС объявил о введении ограничений против десяти физических и 17 юридических лиц. В санкционный список вошел Минниханов. Меры предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Евросоюз.

    В пресс-службе допустили, что в нынешней ситуации Брюссель мог найти различные основания для ограничений, в том числе с учетом вклада Татарстана в укрепление обороноспособности России и защиту ее рубежей. Однако особое возмущение вызвала указанная Евросоюзом причина введения санкций.

    «Однако именно формулировка "принудительная депортация детей" является бесстыдной попыткой запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», – подчеркнули в пресс-службе.

    Напомним, в понедельник Евросоюз ввел санкции против главы Татарстана.

    В прошлом месяце Минниханов назвал Китай главным инвестором в экономику региона.

    Летом руководитель республики пообещал президенту решить проблему нехватки врачей.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    28 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Проект запрета на покупку недвижимости россиянами одобрили в Эстонии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по сельской жизни парламента Эстонии направила на первое чтение законопроект, запрещающий покупку недвижимости в республике гражданами России и Белоруссии.

    Комиссия одобрила законопроект, направленный на укрепление безопасности Эстонии и ограничение возможностей для лиц, связанных с Россией и Белоруссией, приобретать недвижимость в стране, передает РИА «Новости».

    Ограничения коснутся граждан этих стран, не имеющих долгосрочного вида на жительство для резидентов Евросоюза или постоянного права на проживание в Эстонии. Запрет также распространится на компании, бенефициарами которых являются россияне или белорусы.

    Изменения не затронут уже приобретенную недвижимость. Лица, подпадающие под ограничения, смогут пользоваться рынком аренды и лизинга, но лишатся права покупать недвижимость в будущем.

    По словам главы МВД Эстонии Игоря Таро, мера вводится для предотвращения использования недвижимости в поддержке враждебной деятельности. Рассмотрение законопроекта на пленарном заседании парламента назначено на 14 октября.

    В августе таможня Эстонии запретила гражданке Финляндии ввезти в Россию сковороду.

    В июле Эстония потребовала от Евросоюза ужесточить выдачу виз россиянам.

    В июне эстонские власти задержали россиянку по требованию США об экстрадиции.

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    28 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ирландский историк рассказал о желании европейцев прекратить конфликт на Украине

    Историк Робертс: Население Европы хочет завершения конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население европейских стран не поддерживает курс властей на затягивание конфликта на Украине и желает его скорейшего завершения, заявил заслуженный профессор исторического факультета Университетского колледжа Корка в Ирландии Джеффри Робертс.

    Европейцы хотят прекращения боевых действий и возобновления нормальных отношений с Россией, приводит слова Робертса на полях дискуссионного клуба «Валдай» РИА «Новости». Профессор выразил надежду, что сопротивление общественности милитаристским устремлениям Запада станет барьером для разжигания войны.

    Заседание международного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. В мероприятии участвуют 120 человек из 40 стран. Главная тема заседания – «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». Пленарная сессия состоится 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал принуждение Европы к переговорам с Россией.

    В субботу режиссер Файт Хельмер заявил об усталости немцев от антироссийской пропаганды.

    В пятницу президент Владимир Путин назвал Украину пушечным мясом ЕС для ограничения развития России.

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    28 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт: Запад подрывает собственную безопасность разговорами о войне

    Профессор Робертс: Риторика Европы о конфликте с Россией вызывает раскол на Западе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Риторика европейских стран о возможном конфликте с Россией дестабилизирует НАТО и подрывает региональную безопасность, заявил профессор Университетского колледжа Корка Джеффри Робертс на полях дискуссионного клуба «Валдай».

    «Это полностью подрывает безопасность в Европе. Я думаю, это дестабилизирует ситуацию внутри самого НАТО, потому что в Европе и в НАТО много разногласий, в том числе в плане отношения к России. В некотором смысле такая риторика вызывает раскол и подрывает их собственную безопасность», – сказал Робертс, передает РИА «Новости».

    По мнению профессора, есть только один способ преодолеть сложившиеся в мире противоречия.

    «Единственный способ урегулировать отношения между Россией и Западом – это создать некое всеобъемлющее пространство безопасности, в котором Запад, НАТО, ЕС, Россия и другие страны смогут реально сосуществовать и сотрудничать, обеспечивая безопасность друг друга», – добавил эксперт.

    XXIII заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Подмосковье с 28 сентября по 1 октября. Центральным событием станет пленарная сессия, которая завершит программу мероприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генсек НАТО Марк Рютте подтвердил выводы разведки Дании о невозможности нападения России на альянс.

    В прошлом году Путин на заседании клуба рассказал о своих иллюзиях насчет отношений с Западом после распада СССР.

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    28 сентября 2026, 17:01 • Новости дня
    Экс-депутат парламента Латвии Степаненко и ее отец внесены в базу «Миротворца»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава латвийской партии «Суверенная власть» Юлия Степаненко и ее отец Сергей Федотов попали в реестр украинского портала «Миротворец».

    Создатели сайта обвиняют главу партии «Суверенная власть» в распространении дезинформации для дискредитации руководства на Украине. Отцу политика, который ведет бизнес в России, вменяют покушение на суверенитет страны, передает РИА «Новости».

    Ранее в базу данных также попал супруг кандидата, депутат Рижской городской думы Вячеслав Степаненко,

    Парламентские выборы в Латвии пройдут 3 октября. Юлия Степаненко планирует занять по их итогам пост главы правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецслужбы Латвии начали расследование в отношении Юлии Степаненко из-за финансовых подарков от отца из России.

    Накануне создатели скандального украинского портала внесли в свои списки российского музыканта Александра Махонина.

    В середине сентября в базу данных этого ресурса попала российская волейболистка Варвара Шубина.

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    28 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Польша закрыла аэропорты Люблина и Жешува из-за полетов военной авиации

    PANSA: Аэропорты Люблина и Жешува временно закрыли из-за военной авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польское агентство воздушного движения (PANSA) временно приостановило выполнение воздушных операций в аэропортах Люблина и Жешува в связи с активными полетами боевых самолетов.

    Работу аэропортов в польских городах Люблин и Жешув временно приостановили из-за активности военной авиации, передает РИА «Новости». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило, что боевая авиация была поднята в воздух для превентивной защиты воздушного пространства страны.

    Свои действия польские военные объяснили ударами российских сил по объектам на территории Украины.

    Как отмечал ранее портал NaTemat, регулярные вылеты истребителей обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По данным министерства национальной обороны страны, один летный час самолета F-16 стоит около 21 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Польша поднимала в небо авиацию из-за действий России на Украине.

    В среду Варшава задействовала истребители по той же причине.

    В январе польские аэропорты также приостановили полеты из-за активности военной авиации.

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    28 сентября 2026, 16:31 • Новости дня
    Посол в Германии заявил о нежелании России конфликтовать с Европой

    Посол Нечаев: Россия не желает никаких военных столкновений с Европой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не стремится ни к каким военным конфликтам с государствами Европы, заявил посол в Германии Сергей Нечаев.

    Об этом Нечаев сообщил в ходе круглого стола «Время Ю. А. Квицинского: к 90-летию выдающегося дипломата-германиста» в Институте Европы РАН, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Москва не хочет военных столкновений с европейскими странами, несмотря на заявления некоторых западноевропейских политиков о якобы возможном «нападении» со стороны России в 2029–2030 годах.

    Он также отметил, что ряд политологов делает выводы о том, что в случае перерастания ситуации в горячую фазу никто не окажет помощи немцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посол в Берлине Сергей Нечаев отметил, что вопросы о «Северных потоках» остались без ответа.

    В начале месяца дипломат назвал провокацией действия Германии в связи с инцидентом с беспилотником.

    В сентябре он заявил о срыве Берлином возможности проведения голосования в Бонне на выборах в Госдуму.

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    28 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря в КНДР

    ЕС ввел санкции против северокорейского детского лагеря «Сондовон»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет ЕС включил в санкционный список международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР за приписываемое участие в перемещении украинских детей.

    Евросоюз ввел санкции против детского лагеря «Сондовон» в КНДР за якобы участие «в организованных программах, связанных с перемещением украинских детей», передает ТАСС со ссылкой на решение Совета ЕС.

    Лагерь вошел в список 17 организаций, в отношении которых ЕС ввел санкции за эвакуацию детей из зоны конфликта на Украине. В Брюсселе эти действия называют «принудительной депортацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Татарстане назвали провокацией санкции ЕС против главы республики. В понедельник ЕС ввел санкции против Минниханова.

    В середине месяца МИД России пообещал ответить на расширение антироссийских санкций Евросоюза.

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    28 сентября 2026, 15:53 • Новости дня
    Евросоюз решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Bloomberg: ЕС решил исключить Вьетнам и Панаму из налогового черного списка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры финансов стран Евросоюза в октябре обсудят исключение Вьетнама и Панамы из черного списка сообщества по налоговым вопросам.

    Вьетнам будет перемещен в серый список стран, которые не соответствуют международным налоговым стандартам, но обязуются проводить реформы, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, Панама будет полностью исключена из черного списка. Государство находилось в черном списке ЕС с 2020 года, а Вьетнам – с февраля 2026 года.

    Черный и серый налоговые списки Евросоюза были созданы в 2017 году в результате масштабных налоговых скандалов предыдущих лет, включая «Панамское досье» и «Люксембургское досье», когда в СМИ утекли сведения о сотнях офшорных счетов политиков и бизнесменов всего мира, использовавших офшоры для уклонения от уплаты налогов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Евросоюз решил ввести санкции против президента FIDE и директора Эрмитажа.

    В конце прошлого года ЕС ввел ограничения против компаний из Вьетнама за связь с теневым флотом.

    В прошлом году сообщество включило Россию в финансовый «черный список».

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    28 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы

    Экс-президент Франции Олланд заявил об экзистенциальном кризисе в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом на фоне возросших угроз в мире.

    Политик отметил, что Европа изменилась со времен финансового и медицинского кризисов, передает ТАСС.

    «Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», – сказал он в интервью испанской «El Pais».

    Олланд также подчеркнул, что современный мир стал более жестоким и опасным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Франсуа Олланд собрался участвовать в президентских выборах во Франции.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил о признаниях экс-президента Франции о Минских соглашениях.

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    28 сентября 2026, 20:09 • Новости дня
    Путин продлил иностранцам разрешение на оплату газа не только через Газпромбанк

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин продлил до 1 апреля 2027 года разрешение для иностранных покупателей оплачивать российский газ через любые российские банки.

    Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Изменения внесены в указ о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями перед российскими поставщиками природного газа от 31 марта 2022 года.

    Согласно новой редакции документа, покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи в рублях через российские кредитные организации помимо Газпромбанка до 1 апреля 2027 года. Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне президент Владимир Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях.

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    28 сентября 2026, 19:43 • Новости дня
    Памфилова: На выборы в Россию приехали наблюдатели из 22 стран Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила президенту Владимиру Путину о беспрецедентном количестве международных наблюдателей, приехавших на прошедшие в России выборы, в том числе из недружественных стран.

    На выборы в Россию приехали представители всех континентов, включая Европу, рассказала Памфилова, назвав это рекордом для всего международного пространства, передает РИА «Новости». Среди наблюдателей были представители США, Австралии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Франции, Норвегии, Испании, Сербии, Грузии и Румынии.

    Памфилова выразила особую благодарность наблюдателям, прибывшим из недружественных государств, назвав их мужественными людьми.

    Выборы в Госдуму девятого созыва проходили в России с 18 по 20 сентября. В парламент прошли пять партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также представитель «Родины» и четыре самовыдвиженца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Элла Памфилова поблагодарила президента Владимира Путина за безопасные выборы в экстремальных условиях.

    В субботу она объяснила, почему называет прошедшие выборы самыми тяжелыми.

    В пятницу Памфилова выразила благодарность приехавшим на выборы западным наблюдателям.

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    28 сентября 2026, 19:09 • Новости дня
    Сербский эксперт: Запад препятствует диалогу цивилизаций

    Сербский эксперт Ракович: Запад препятствует диалогу цивилизаций

    Tекст: Дарья Григоренко

    Политика западных стран мешает равноправному диалогу цивилизаций, поскольку вместо взаимопонимания они стремятся продвигать собственную повестку, заявил главный научный сотрудник Института новейшей истории Сербии в Белграде Александр Ракович на полях ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Диалог цивилизаций необходим. Но в настоящий момент он маловероятен из-за того, что возможности для проведения этого диалога у разных стран не равны», – сказал Ракович, передает РИА «Новости». Причиной сложившейся ситуации он назвал подход западных государств, которые используют призывы к открытости для распространения собственного влияния.

    «Политический Запад, когда говорит об открытости и диалоге, прежде всего предполагает вестернизацию. Если это не остановить, то это все закончится глобальным кризисом», – указал эксперт.

    По его мнению, содержательное взаимодействие между цивилизациями возможно только при обязательном учете интересов и потребностей всех участвующих в нем стран.

    Очередное заседание дискуссионного клуба проходит в Московской области и продлится до 1 октября. Мероприятие собрало 120 участников из 40 стран мира. Центральным событием форума станет пленарная сессия, которая завершит программу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организаторы перенесли заседание клуба «Валдай» из Сочи в Московскую область.

    Ранее представитель МИД России указал на разжигание Западом конфликтов в Евразии.

    Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в интервью сербским журналистам отметил важность честного разговора с западными странами по вопросам безопасности.

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    29 сентября 2026, 09:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились в начале торгов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 854 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе с началом торгов во вторник опустились на 1% и составили 854,7 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 842,2 доллара, снизившись на 2,5%. По состоянию на 9:07 мск показатель составил 854,7 доллара, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 864 доллара за тысячу кубометров.

    По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, к 22 сентября средняя заполненность подземных хранилищ газа в Европе превысила 70%, оставаясь на самом низком уровне для этого дня за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник биржевые цены на газ в Европе выросли до 857 долларов.

    В воскресенье Еврокомиссия призвала страны ЕС сократить потребление газа и света.

    В субботу ЕС призвал страны рассмотреть меры по ограничению спроса на природный газ.

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    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

      Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

    • Зеленский отомстил Южной Корее

      Украина спровоцировала громкий политический скандал в Южной Корее, тайно передав туда военнопленных из КНДР. Судя по всему, это не случайность: Владимир Зеленский решил отомстить южным корейцам при помощи северных.

    • Россия начала отключение Украины от интернета

      В столице Украины начались перебои со связью, включая интернет. Это последствие российских ударов по дата-центрам и телекоммуникационной инфраструктуры. Но почему они стали успешными только сейчас?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

      В октябре завершается основной дачный сезон, но работ в саду и огороде остается много: высаживают озимый чеснок и лук, сажают плодовые и ягодные культуры, обрезают кустарники, готовят грядки к зиме, пересаживают многолетники и квасят капусту. Лунный календарь традиционно используют как дополнительный ориентир для выбора дат, хотя научных доказательств влияния фаз Луны на урожайность нет. Рассказываем, когда будет растущая и убывающая Луна в октябре 2026 года, какие дни по традиционному лунному календарю подходят для посадок и обрезки, когда квасить капусту и почему погода, температура почвы и технология всегда важнее лунной даты.

    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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