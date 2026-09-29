Отбор газа из хранилищ Европы опустился до минимума с 2015 года

Отбор газа из европейских ПХГ в сентябре достиг минимума за 11 лет

Tекст: Мария Иванова

Средние темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) стран ЕС в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года, однако котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года. Это свидетельствует о стремлении Евросоюза заполнить хранилища к зиме, даже несмотря на высокие цены, хотя наиболее благоприятные летние месяцы были упущены, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

На 27 сентября ПХГ Европы заполнены на 71,16%, что на 15,61 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет и является наименьшим значением на эту дату с 2011 года. Объем газа в хранилищах составляет около 77,9 млрд кубометров, что на 13 млрд меньше, чем в прошлом году, и находится на минимуме с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Европа рискует начать отопительный сезон с рекордно низкими запасами. По прогнозам, к началу осенне-зимнего периода хранилища могут быть заполнены лишь на 70-75%, тогда как Еврокомиссия требует заполнения на 90% (с возможным отклонением в 10%). К настоящему времени в ПХГ закачано лишь 69,5% необходимых объемов, или 47 млрд кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года.

В четверг ряд европейских стран перешел к отбору газа из подземных хранилищ.

Днем ранее стало известно, что уровень заполненности газовых хранилищ Европы обновил исторический минимум.