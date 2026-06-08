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Власти Эстонии задержали россиянку по требованию США об экстрадиции
В Таллине задержали предпринимательницу с российским и финским гражданством, которую американские власти подозревают в незаконном экспорте электроники, сообщает эстонская пресса.
Гражданку России и Финляндии Елену Виртанен задержали эстонские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эстонские СМИ.
Американская сторона подозревает женщину в запрещенном ввозе электроники на территорию России и требует ее экстрадиции.
Задержание произошло в конце апреля, когда женщина возвращалась в Финляндию через Таллин после ухода за пожилым родственником в России.
По данным американских властей, Виртанен и ее молодой человек Василий Сысоев якобы могли быть причастны к поставкам техники через третьи страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае МИД России предупредил граждан о риске экстрадиции в США из третьих стран. В декабре прошлого года Эстония передала американским властям русскоязычного мужчину из-за обвинений в поставках подсанкционных технологий.