В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».0 комментариев
В МВД предупредили об ответственности родителей за преступления детей
МВД: Родители несут ответственность за совершенные их детьми преступления
Взрослым придется компенсировать материальный вред, возникший в результате противоправных действий несовершеннолетних, а также отвечать за ненадлежащее воспитание, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк предупредила об обязанности родителей возмещать ущерб от незаконных поступков подростков.
Законные представители несовершеннолетних несут ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и будут обязаны возместить причиненный детьми материальный ущерб, следует из сообщения Волк.
В ведомстве также призвали граждан игнорировать любые требования и указания незнакомых лиц. Полицейские рекомендуют немедленно обращаться за помощью к правоохранителям, если злоумышленники пытаются склонить к совершению противоправных действий.
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