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«Газпром» предупредил о ненадежности морских поставок сжиженного газа
В «Газпроме» предупредили о высоких логистических рисках морского импорта СПГ
Поставки сжиженного природного газа (СПГ) посредством морского транспорта становятся менее надежным способом импорта газа по сравнению с трубопроводами, заявил заместитель начальника департамента – начальник управления «Газпрома» Кирил Полоус в ходе выступления на форуме «Indo Pacific LNG Summit 2026» в Индонезии.
Выступая на индонезийском форуме, Кирилл Полоус указал на уязвимость морской логистики, передает РИА «Новости».
«На мировом рынке СПГ таким же безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению», – напомнил представитель компании.
Эксперт отметил возможность блокировки катарского экспорта и риски ограничений при проходе судов через ключевые мировые проливы. По его словам, европейский отказ от трубопроводных ресурсов привел к резкому падению потребления в странах Евросоюза и Британии.
Сейчас на долю США приходится 60% европейского импорта сжиженного топлива, а в Германии этот показатель превышает 90%. Подобная монополизация спровоцировала трехкратный рост цен по сравнению с периодом активных поставок из России. При этом российская сторона сохраняет готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».
Соединенные Штаты пригрозили европейскому региону остановкой экспорта топлива из-за жестких климатических требований.
По итогам апреля Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в государства ЕС.