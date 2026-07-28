В «Газпроме» предупредили о высоких логистических рисках морского импорта СПГ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на индонезийском форуме, Кирилл Полоус указал на уязвимость морской логистики, передает РИА «Новости».

«На мировом рынке СПГ таким же безоговорочным лидером и надежным поставщиком на протяжении многих лет выступал Катар, обладающий большими запасами газа и мощностями по его сжижению», – напомнил представитель компании.

Эксперт отметил возможность блокировки катарского экспорта и риски ограничений при проходе судов через ключевые мировые проливы. По его словам, европейский отказ от трубопроводных ресурсов привел к резкому падению потребления в странах Евросоюза и Британии.

Сейчас на долю США приходится 60% европейского импорта сжиженного топлива, а в Германии этот показатель превышает 90%. Подобная монополизация спровоцировала трехкратный рост цен по сравнению с периодом активных поставок из России. При этом российская сторона сохраняет готовность к взаимовыгодному сотрудничеству.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в первой половине 2026 года страны Евросоюза импортировали рекордный объем сжиженного природного газа с российского проекта «Ямал СПГ».

Соединенные Штаты пригрозили европейскому региону остановкой экспорта топлива из-за жестких климатических требований.

По итогам апреля Россия заняла второе место по стоимости поставок СПГ в государства ЕС.