Евросоюз напрашивается на газовую войну с США

Tекст: Ольга Самофалова

Глава американского министерства энергетики Криса Райт угрожает Евросоюзу остановкой поставок сжиженного природного газа, если ЕК не смягчит контроль за выбросами метана. «Без существенной реформы этого правила по метану Европе будет очень больно, что совершенно не нужно. Речь не идет об эскалации. Энергоресурсы будут поставляться, просто они уйдут куда-то еще», - подчеркнул министр.

Речь идет о регламенте о выбросах метана, которые ЕС принял в 2024 году в рамках климатического пакета. Он требует от операторов вести мониторинг утечек и запрещает рутинное сжигание и стравливание газа. Если соответственно этот регламент нарушается, то поставщик должен будет платить большие штрафы. Выбросы у поставщика отслеживаются по стандартам, эквивалентным европейским.

Собственно, этим и недовольны США. Получается, что за право поставить СПГ на европейский рынок им придется платить штрафы из-за выброса метана и несоответствия европейским стандартам. Брюссель же этим сбором хочет стимулировать развитие возобновляемой энергетики.

Что будет если Европа лишится американского СПГ?

«Это будет огромный удар по ЕС, так как американцы поставляют сейчас более 100 млрд кубов газа. Они крупнейший поставщик СПГ в Европу и почти догнали абсолютного лидера Норвегию, который поставляет и трубопроводный газ, и СПГ. Норвежские поставки пока больше, но США скоро могут обогнать Норвегию, и стать вообще крупнейшим поставщиком газа на европейский рынок», - говорит Игорь Юшков.

Ситуация усугубляется тем, что европейцы планомерно избавляются от российского газа. С 26 апреля начал действовать запрет на импорт российского СПГ по краткосрочным контрактам, с 1 января 2027 года под запрет попадет любой российский СПГ, в том числе и по долгосрочным контрактам. При этом, Россия - второй по объему поставщик СПГ в ЕС. Даже до перекрытия Ормузского пролива Катар со своим СПГ был уже на третьем месте, отмечает эксперт. Выпадающие объемы российского газа надо будет чем-то заместить. Европейцы еще очень слабо закачивают газ в подземные хранилища.

«Предстоящей зимой ЕС придется значительно увеличить импорт газа по двум причинам: для замены ушедшего российского СПГ, и из-за низкого уровня газа в подземных хранилищах. В итоге цены на газ в Европе вырастут, и они еще больше начнут закупать американского СПГ. На этом фоне американцы могут выйти на абсолютное первое место по объемам поставок, перегнав Норвегию.

Потому что норвежцы работают на пределе и нарастить поставки не смогут. Американцы увеличить объемы экспорта смогут, так как у них вводится все новые заводы по сжижению газа. Плюс те объемы газа, которые сейчас уходят на другие рынки, придут на европейский, так как из-за роста цен он станет выгодным. Я не исключаю, что нынешней зимой американцы нарастят поставки СПГ в ЕС и станут самым крупным поставщиком газа на европейский рынок», - говорит эксперт ФНЭБ.

Но чем дальше, тем ситуация будет еще больше ухудшаться. Потому что ЕС намерен с ноября 2027 года прекратить еще и импорт трубопроводного газа из России в Европу. «ЕС пусть и с нарушением процедуры, но все-таки принял запрет на импорт еще и трубопроводного газа. И если в суде Венгрия и Словакия не отменят решение ЕК, то с ноября 2027 года он вступит в силу. И российский трубопроводный газ тоже надо будет чем-то заменять. Получается, что зависимость от американского СПГ будет только возрастать», - прогнозирует Игорь Юшков.

Если американский СПГ прекратит приходить в ЕС по каким-то причинам, то это будет катастрофой, потому заменить его крайне сложно.

«Цены на газ в Европе моментально вырастут в попытке забрать с рынка недостающие объемы американского газа. Европа не замерзла бы и в моменте не погибла бы, но это привело бы к новой волне деиндустриализации. Если, конечно, ЕС не отыграл бы обратно к закупке российского газа», - рассуждает собеседник.

При этом, ситуацию усугубляет то, что контролем за выбросами метана недовольны не только США, но и Катар, который тоже поставляет СПГ в ЕС. И ранее Катар тоже угрожал ЕС.

«Если американцы не будут поставлять свой СПГ а Европу, то логично предположить, что по той же самой причине поставки прекратит и Катар. Получается, что Европа сама себе запретит импортировать СПГ из трех главных источников - США, России и Катара. Формируется идеальный шторм руками самой Европы», - отмечает Юшков.

Причем, США, на самом деле, не придется делать какие-то политические шаги, потому что рынок сам вполне отрегулирует эту спорную ситуацию. В конечном счете эти новые штрафы за выбор метана просто лягут на плечи европейских потребителей.

«Если европейцы продолжают взимать углеродную плату, и возникает ситуация, когда маржинальность поставок газа из США и Катара в ЕС снижается, то поставщики начинают уходить на другие рынки по число экономическим причинам. Ведь за право продать в Азию ничего дополнительно платить не надо, а в ЕС - надо.

Но рынок довольно быстро сбалансируется. Из-за того, что СПГ уйдет из Европы, там цены поднимутся, и оплата этого углеродного налога ляжет на плечи самих европейских потребителей. В Европе установится ситуация, когда цена на газ будут формироваться по формуле «мировой рынок плюс сумма штрафов», когда каждый поставщик будет закладывать в цену все эти штрафы, и их будут платить сами европейские потребители. А штрафы могут быть большие», - говорит Юшков.

Собственно, США вряд ли будут политически запрещать своим компаниям поставлять СПГ в Европу, тем более, что крупнейшими поставщиками являются, на самом деле, европейские компании, прежде всего Total Energy. Они скупают газ на американских заводах и везут на рынки сбыта.

«Думаю, что политически США не будут запрещать своим компаниям поставлять СПГ в Европу. Это скорее предупреждение о том, что если вы будете постоянно штрафовать поставщиков, то естественно, они не будут к вам вообще приходить тогда. Какой смысл им это делать? ЕС, скорее всего, пойдет на попятную и, как минимум, отсрочит принятие этого климатического регулирования. Потому что им надо сначала посмотреть, как они будут жить без российского газа», - заключает собеседник.