Турция готовится угрожать России с Северо-Запада

Tекст: Борис Джерелиевский

В Эстонии завершаются последние приготовления к размещению пяти турецких истребителей F-16 и 76 военнослужащих (летчиков и технического персонала) в рамках миссии Североатлантического альянса Baltic Air Policing. Сообщается, что истребители будут нести дежурство с августа по ноябрь.

«Эта миссия имеет стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международных сдерживающих возможностей Турции, взаимодействие с силами союзников и повышение стратегического потенциала», – заявил командир 181-й реактивной эскадрильи ВВС Турции подполковник Оздемир.

Ранее в данной миссии турецкие летчики не участвовали. Напомним также, что на недавно прошедшем в Анкаре саммите НАТО было принято решение об изменении формата Baltic Air Policing с «полицейской» на «миссию обороны воздушного пространства», которое предполагает делегирование принятия решения об открытии огня (читай: о начале вооруженного конфликта с Россией) на уровень пилота патрульного истребителя. То есть Анкара решила присоединиться впервые за двадцать два года к этой откровенно провокационной миссии именно тогда, когда та приняла наиболее опасные и рискованные очертания.

Подобный шаг турецкого руководства выглядит неслучайным, особенно если принять во внимание общий контекст происходящего в отношениях Москвы и Анкары. Так, в МО Турции официально признали, что ведут переговоры о продаже российских ЗРК С-400 – ради закупки американских самолетов F-35.

Во время упомянутого саммита 9 июля текущего года турецкий глава Эрдоган объявил о неизменной военной поддержке киевского режима. «Я заявляю о своей поддержке инициативы по составлению списка приоритетных потребностей Украины. Мы будем продолжать наш вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы оказали Украине из нашего собственного национального арсенала. Поддерживая Украину, мы используем наши каналы коммуникации, чтобы направить Россию на путь мира», – процитировал слова Эрдогана Bloomberg. А менее чем через неделю министр иностранных дел Хакан Фидан отправился в Киев, заявив, что проведет переговоры с Зеленским по завершению конфликта.

Стоит также вспомнить, что в начале этого года турецкие ВМС приняли участие в учениях НАТО Steadfast Dart 2026 в Балтийском море. Конечно, Турция является членом альянса и должна участвовать в подобных мероприятиях. Но было бы логичным ожидать, что в маневрах на Балтике, вдали от Средиземного моря – зоны своих жизненно важных интересов, – участие турецких военных будет ограниченным или вовсе символическим.

Однако Анкара подошла к делу всерьез, отправив в Балтийское море одну из своих самых боеспособных оперативных групп, включавшую в том числе универсальный десантный корабль TCG Anadolu водоизмещением 27 000 тонн с морскими пехотинцами, являющийся также и носителем ударных дронов Bayraktar TB3.

В ходе учений турки отработали бомбометание с беспилотников по морским целям (намек на блокаду российского флота) и высадку десанта на полигоне Путлос, условия которого аналогичны побережью Калининградской области.

Собственно, легенда учений и предполагала переброску сил альянса на Балтику для боевых действий против «Восточной страны». Такого рода мероприятия помимо всего прочего имеют целью познакомить максимальное количество военнослужащих с будущим театром военных действий. И чем больше страна посылает своих солдат и офицеров для участия в маневрах, тем большему числу своих военных она хочет позволить изучить место будущих боев.

Ровно таков же главный смысл Baltic Air Policing. Миссия предполагает «прокачать» как можно больше летного состава стран альянса, не только познакомив их с Балтийским регионом, но и дав посмотреть на российских коллег в воздухе, последить за их стилем полета и изучить реакции при попытке перехвата. Анкара решила, что ее летчикам необходимо получить этот опыт, а техники и другой наземный персонал должны изучить условия эстонской базы Эмари. Это выглядит не чем иным, как знакомством с возможным театром военных действий (ТВД).

Между прочим, Барак Обама, в бытность свою президентом США, в 2014 году во время посещения Эстонии призвал не только увеличить контингент альянса, размещенный в Эмари, но и развернуть здесь учебный центр НАТО именно для изучения ТВД и перспективного противника. Эмари стала самой большой базой альянса в Прибалтике и даже без официального статуса используется как учебный центр.

В настоящий момент Турция имеет самые многочисленные и сильные сухопутные силы на европейском фланге альянса (хотя географически большая часть Турции в Азии). Европе, готовящейся к войне против России, без турок было бы сложно обойтись. Именно их они рассматривают как главное пушечное мясо в предстоящем конфликте.

Причем Эрдоган как будто готов соглашаться с такой ролью. «Как страна, располагающая самой многочисленной сухопутной армией в Европе, мы стремимся предоставлять наши возможности в распоряжение Альянса всякий раз, когда это необходимо», – заявил он на саммите НАТО, призвав «брать на себя как можно больше ответственности за оборону континента». Зачем же ему это?

Военный эксперт Алексей Леонков назвал решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.

Эксперт напомнил заявления властей Турции в ходе саммита НАТО в Анкаре. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.

Помимо этого, Анкаре интересно участие в проекте SAFE (европейский фонд, созданный для содействия оборонным инвестициям и для предоставления государствам-членам ЕС льготных кредитов на перевооружение). В рамка этого проекта Турция надеется получить европейские технологии и необходимые комплектующие для своих вооружений.

Позиция Анкары выглядит двойственной. Турция крайне зависит от экономического сотрудничества с нашей страной: строящаяся АЭС «Аккую», «Турецкий» и «Голубой» потоки, туризм, российский рынок для продовольственных и промышленных товаров.

Поэтому Турция старается не делать резких движений – тот же сюжет с С-400 турецкое минобороны описывало как «процесс, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США». Ведомство заявляло, что «мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран». Анкара по возможности отстраняется от антироссийских санкций. Турция даже служила площадкой для встреч представителей России и Украины.

Однако история говорит о том, что при умелом давлении Запада Турция никогда не отказывается от возможности стать еще одним инструментом давления на Россию. И уж конечно, если Турция будет верить в победу Запада в случае прямого военного столкновения с Россией – она примет участие в этом конфликте на стороне Запада. Поэтому – предвидя возможность такого конфликта – и посылает свои боевые самолеты в Прибалтику.