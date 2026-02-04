  • Новость часаМосква отреагировала на разрешающий топить подозрительные суда эстонский закон
    4 февраля 2026, 19:48 • Новости дня

    Жданова заявила о роли ФРГ в переброске сил НАТО на восток

    Жданова: Германия станет логистическим узлом НАТО для переброски войск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова отметила растущую роль Германии как ключевого логистического центра для операций НАТО.

    Германия выполняет функцию основного логистического узла для переброски сил НАТО на восточный фланг, заявила глава российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова, передает РИА «Новости». По ее словам, тенденция к ремилитаризации ФРГ вызывает исторические ассоциации, которых ранее избегали немецкие политики.

    Жданова подчеркнула, что натовский курс на конфронтацию с Россией проявляется и в сценариях военных учений. С 2 января по 18 марта в Германии проходят масштабные учения Steadfast Dart 26 с участием примерно 10 тысяч военнослужащих из 11 стран НАТО.

    «Задача состоит в демонстрации способности Германии выступать в качестве ключевого логистического узла при переброске войск на восточный фланг. Подчеркивается, что в случае вооруженного конфликта с участием НАТО немцы должны быть в состоянии на протяжении полугода обеспечивать пребывание и транзит через свою территорию до 800 тысяч военнослужащих и 200 тысяч транспортных средств», – заявила она на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

    Дипломат призвала участников заседания задуматься над масштабом этих цифр, отметив, что ремилитаризация Германии вызывает исторические параллели, которые ранее считались неприемлемыми для руководства страны.

    Ранее Жданова заявила, что Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ.

    До этого глава МИД России Сергей Лавров сказал, что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.


    4 февраля 2026, 17:16 • Новости дня
    Россия сделала предупреждение НАТО

    Жданова: Россия примет меры для нейтрализации угроз НАТО

    Россия сделала предупреждение НАТО
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва готова принять дополнительные меры для нейтрализации любых попыток НАТО усилить военное присутствие у российских границ, подчеркнув гарантии национальной безопасности, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Россия примет необходимые меры для нейтрализации попыток НАТО проецировать силу в направлении страны, заявила Жданова, передает РИА «Новости».

    По ее словам, Россия как ответственная мировая держава последовательно придерживается курса на недопущение прямого военного столкновения. Жданова отметила, что прямые риски и угрозы, создаваемые альянсом, неизбежно учитываются в российском военном строительстве и оборонном планировании.

    Дипломат подчеркнула, что безопасность России при любых сценариях будет гарантированно обеспечена, и необходимые меры уже принимаются и будут приниматься. Она заявила: «Не удивляйтесь и не говорите, что вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о якобы неизбежной войне между НАТО и Россией остаются на совести немецкого министра.

    Ранее Борис Писториус отверг возможность нападения России на страны НАТО и отметил, что Москва якобы заинтересована в разрыве альянса изнутри.

    Сергей Лавров также сообщил, что на Западе обсуждается возможность закрытия НАТО из-за глубокого кризиса внутри альянса и угрозы конфликта между его членами.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО

    Переговоры в ОАЭ начались с пониманием невозможности вступления Украины в НАТО

    Источник: Все участники переговоров в Абу-Даби понимают невозможность вступления Украины в НАТО
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры в Абу-Даби проходят с пониманием участников о невозможности вступления Украины в НАТО, сообщил источник.

    Источник рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби все стороны исходят из того, что Украина не станет членом НАТО. По словам собеседника, понимание, что Украина не будет в НАТО, присутствует уже у всех участников, передает ТАСС.

    Россия и Украина решили провести переговоры в Абу-Даби в закрытом формате.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил о возможности ввода войск альянса на Украину после заключения мира.

    Достижение договоренностей для завершения конфликта на Украине, по словам Рютте, потребует от киевского режима принятия крайне непростых шагов.

    Комментарии (13)
    4 февраля 2026, 19:29 • Видео
    Переговоры Путина и Си: главное

    «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:07 • Новости дня
    FT: Запад и Киев согласовали ответ на случай нарушения мирного соглашения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим и страны Запада подготовили стратегию, предусматривающую прямое военное вмешательство иностранных армий в случае несоблюдения условий будущего договора о прекращении огня.

    Власти США и европейских государств согласовали с Киевом порядок действий при возможном срыве мирных договоренностей, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Financial Times.

    Документ предполагает жесткую реакцию союзников вплоть до прямого участия западных воинских контингентов.

    Отмечается, что замысел обсуждали украинские, европейские и американские чиновники в декабре и январе. План предполагает «многоуровневый ответ на любые нарушения согласованного перемирия».

    В первые 24 часа после гипотетического нарушения режима тишины последует лишь дипломатическое предупреждение. Если боевые действия продолжатся, спустя 72 часа в конфликт могут вмешаться силы так называемой коалиции желающих, включая армию США.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил планы альянса направить военных на Украину сразу после заключения мира. По его словам, западные силы обеспечат поддержку на суше, море и в воздухе.

    Ранее Москва поясняла, что размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине российская сторона будет считать иностранной интервенцией.

    Комментарии (6)
    4 февраля 2026, 13:06 • Новости дня
    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности

    Депутат Колесник: Эстония выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям

    В Госдуме объяснили задержание Эстонией судна Baltic Spirit комплексом неполноценности
    @ Politsei- ja Piirivalveamet

    Tекст: Анастасия Куликова

    Эстония задержанием контейнеровоза Baltic Spirit с российской командой пытается доказать свою состоятельность. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Колесник. Он не исключил, что Таллин сфальсифицирует доказательства якобы контрабанды.

    «Таллин уже не в первый раз задерживает суда, которые идут в Россию или из нее. Одну из таких попыток в мае 2025 года сорвал российский истребитель Су-35», – напомнил депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер. По его оценкам, инцидент с Baltic Spirit имеет под собой преимущественно политические мотивы.

    «Эстония – маленькая страна с комплексом неполноценности. Власти республики пытаются доказать свою состоятельность разными способами, в том числе захватом многотоннажных кораблей», – уточнил собеседник. Парламентарий допустил, что эстонцы могут сфальсифицировать доказательства.

    «Найти «контрабанду» не проблема: эстонской таможне не составит труда привезти на судно что-то запрещенное», – пояснил Колесник, не исключив, что в дальнейшем Таллин использует эту историю в своих интересах. «Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», – предупредил он.

    Депутат подчеркнул, что у Москвы есть варианты ответа. «Военные корабли сейчас сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях. Если эстонцы решатся завязать бой, то им тогда не позавидуешь», – отметил собеседник.

    На фоне инцидента он назвал правильным решением поднять вопрос о захвате судов в рамках «Группы двадцати», однако, оговорился парламентарий, европейские политики перестали понимать язык дипломатии. «Как бы то ни было, мы будем отстаивать свои интересы всеми способами», – заключил Колесник.

    Во вторник Эстония задержала у острова Найссаар контейнеровоз Baltic Spirit. Судно под флагом Багамских Островов шло из Эквадора в Санкт-Петербург. По данным ERR, оно зашло в эстонские воды для заполнения бункеров. На борту были 23 человека, все они являются гражданами России. Власти прибалтийской республики подозревают, что контейнеровоз якобы использовался для контрабанды.

    Операцию по задержанию провели ВМС Эстонии совместно с полицией и сотрудниками следственного отдела Налогово-таможенного департамента страны. Специальное полицейское подразделение K-Commando поднялось на борт, после чего судно было задержано в ходе государственного надзора для таможенного контроля.

    Для посадки на Baltic Spirit K-Commando использовали вертолет из авиационного отряда полиции и пограничной службы и военно-морскую лодку Raju. Кроме того, операцию поддерживали корабль ВМС Admiral Cowan и пилотный катер ВМС Ahto-26.

    Контейнеровоз Baltic Spirit не входит в так называемый теневой флот России и не находится под санкциями Евросоюза. «Для нас суть операции заключалась именно в том, что, скорее всего, имела место контрабанда», – заявил глава подразделения спецназа K-komando Марек Аас.

    Грузовое судно длиной 188 метров изначально останется в районе якорной стоянки, но позже будет отправлено в порт для более тщательной проверки. «Надо учитывать, что это немаленькое судно, на котором находится большое количество контейнеров, каждый из которых нужно проверить. Так что работа продолжается», – добавил Аас.

    Отметим, задержание судов стало распространенной практикой. Так, в канун Нового года власти Финляндии задержали в Финском заливе грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля Elisa между Хельсинки и Таллином. Оно следовало из Санкт-Петербурга в Израиль, на борту находились 14 человек – граждане России, Грузии и Азербайджана.

    В середине января Франция захватила танкер с российской нефтью. Эммануэль Макрон прямо заявил, что причиной захвата танкера было стремление затруднить для России реализацию своих энергоресурсов и осложнить финансирование армии. В пятницу стало известно, что французский президент предупредил Владимира Зеленского по телефону о том, что Париж вынужден освободить танкер Grinch согласно требованиям национального законодательства.

    Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев сообщил, что Москва совместно с партнерами из стран мирового большинства в рамках «Группы двадцати» планирует дать юридическую оценку захвату судов странами Европы. Он указал, что действия европейцев вызывают рост рисков для транспортировки энергоресурсов и функционирования критической инфраструктуры.

    «Дискуссия будет острой, сложной, неудобной, в первую очередь для Британии и Франции. Но мы безусловно будем эти вопросы поднимать и вместе со странами мирового большинства требовать отказа от такой пиратской, каперской практики», – подчеркнул дипломат.

    Напомним, власти Эстонии занимают третье место в декабрьском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 11:10 • Новости дня
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    Politico: Мерц предложит странам Персидского залива оружие в обмен на газ
    @ Bernd Elmenthaler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал поездку по странам Персидского залива, рассчитывая заключить новые энергетические и деловые соглашения на фоне роста зависимости от США, в том числе поставок оружия в обмен на газ, сообщает Politico.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию Мерца сопровождают представители немецкого бизнеса, которые рассчитывают на новые контракты в сферах энергетики и обороны, пишет Politico.

    Кроме того, накануне визита министр экономики Германии Катерина Райхе подписала в Эр-Рияде меморандум о сотрудничестве в энергетике, включая будущие сделки по водородной энергии. Райхе подчеркнула: «Когда партнерства, на которые мы полагались десятилетиями, начинают шататься, мы должны искать новых партнеров».

    В 2023 году 96% импортируемого Германией СПГ поступало из США, и эта доля, по прогнозам, будет только расти из-за соглашения Евросоюза о закупке американской энергии на 750 млрд долларов до конца 2028 года. Некоторые немецкие политики опасаются, что страна снова оказалась в ситуации чрезмерной зависимости, теперь уже от США. На этом фоне Мерц активно ищет альтернативы – в первую очередь в Катаре и ОАЭ, крупнейших мировых экспортерах газа.

    Германия также рассчитывает расширить сотрудничество с государствами Персидского залива в сфере обороны: после ослабления ограничений на экспорт вооружений немецкая промышленность становится привлекательным партнером для стран региона. При этом эксперты отмечают противоречия такой политики: сближение с авторитарными режимами в обмен на энергетическую и военную выгоду может поставить под вопрос приверженность Европы своим ценностям.

    Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Европейские страны разработали план по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов.

    Глава Минэкономики Германии Катерина Райхе заявила, что страна спокойно переживет зиму, несмотря на низкий уровень заполненности газохранилищ.

    Европейский союз к концу десятилетия может получать почти половину газа из США, что создает стратегические риски на фоне напряженности с Вашингтоном.

    Комментарии (9)
    4 февраля 2026, 15:10 • Новости дня
    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца

    Политолог Рар: Берлин решил зарабатывать на вооружении в странах Ближнего Востока

    Рар назвал цели ближневосточного турне Мерца
    @ ddp/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Германия ищет поддержку у стран Персидского залива, поскольку Европа теперь не рассматривает США как надежного партнера и защитника. В этом контексте Берлин планирует использовать спрос на оружие в ближневосточном регионе, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее сообщалось о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

    «Во внешней политике ФРГ изменились параметры: страна встала на путь милитаризации, создавая собственный ВПК. Берлин решил зарабатывать на вооружении, а в странах Ближнего Востока есть большой спрос на оружие. Здесь Мерц решил вступить в жесткую конкурентную борьбу с США», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Кроме того, изменения произошли в отношении Берлина к Вашингтону, продолжил он. «США больше не рассматриваются как надежный партнер или защитник Европы. На этом фоне в Германии серьезно озаботились диверсификацией поставок энергоносителей, поскольку Белый дом может использовать их как оружие против европейских стран», – пояснил собеседник.

    «Даже либеральные СМИ пишут, что ФРГ нужно избежать слишком большой зависимости от Штатов. Отдельные политики начали поговаривать о возобновлении закупок газа у России после окончания конфликта. Но Брюссель – в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас – пока придерживается радикальной позиции: разорвать к 2027 году все торговые отношения с Москвой», – заключил Рар.

    Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и делегация глав крупных немецких компаний отправляются в среду в Эр-Рияд, где встретятся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. В четверг они посетят Катар и ОАЭ. Цель поездки – диверсификация источников энергии и снижение зависимости от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, пишет Bloomberg.

    «Высокая зависимость от США является проблемой ввиду авторитарного развития американских властей и риска геополитического шантажа», – заявила Сюзанна Нис, эксперт по энергетике «Гельмгольц-Центра». «Германия должна рассмотреть такие альтернативы, как увеличение поставок трубопроводного газа из Норвегии, и СПГ из Канады или Австралии», – добавила она.

    Мерц будет стремиться привлечь больше иностранных инвестиций и углубить торговые связи с государствами Персидского залива в рамках стратегии формирования новых альянсов со «средними державами». В этом контексте Берлин рассматривает оборонную сферу, как одну из самых перспективных, особенно после ослабления ФРГ ограничений на экспорт вооружений.

    «Для наших партнеров в Ближневосточном регионе сотрудничество в оборонной промышленности, безусловно, также станет важной темой», – приводит Politico слова высокопоставленного немецкого чиновника, знакомого с планами поездки.

    Стоит отметить, что в 2018 году Германия приостанавливала продажу оружия Саудовской Аравии на фоне убийства журналиста Джамаля Хашокджи. Аналогичное решение объявлялось и в отношении ОАЭ – из-за претензий к соблюдению прав человека. Причиной также указывалось участия этих стран в конфликте в Йемене. Впрочем, спустя несколько лет поставки начали возобновляться, пишет Spiegel.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 11:33 • Новости дня
    Польша столкнулась с проблемами при эксплуатации корейских танков К2

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими проблемами при эксплуатации закупленных в Южной Корее танков К2 «Черная пантера», сообщает интернет-портал wPolityce.pl со ссылкой на военного эксперта Ярослава Вольского.

    Польская армия сталкивается с серьезными техническими трудностями при эксплуатации танков К2 «Черная пантера», поставленных из Южной Кореи, передает ТАСС со ссылкой на портал wPolityce.pl и эксперта Ярослава Вольского.

    По его словам, «двигатели [танка К2] рассыпаются как новогодние елки». Вольский отмечает, что начало эксплуатации в Польше оказалось сложным из-за проблем с топливом и смазочными материалами.

    Эксперт подчеркивает, что количество неисправностей вызывает серьезные опасения, особенно перегрев двигателей и их полный выход из строя. Одной из главных причин проблем Вольский называет недостаток опыта польских военных в обслуживании новых танков, а также отсутствие учебной техники, что приводит к неправильной эксплуатации и повреждениям моторов.

    Вольский добавляет, что танки Leopard 2A5/PL, закупленные в ФРГ, отличаются большей надежностью и простотой использования для польских военных.

    Напомним, что в июле 2022 года Польша и Южная Корея подписали соглашение на поставку около 1000 танков К2. В августе того же года был заключен контракт на сумму более 3 млрд долларов на первые 180 единиц, а к ноябрю 2025 года эта партия была полностью поставлена польской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший министр обороны Польши предсказал банкротство военного ведомства страны.

    Экономисты оценили убытки Польши от конфликта на Украине в миллиарды евро.

    Польские власти объявили о пятикратном увеличении производства артиллерийских снарядов.

    Комментарии (0)
    3 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Рютте предрек Украине трудные решения ради мира

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Достижение договоренностей для завершения украинского конфликта потребует принятия крайне непростых шагов со стороны киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

    «Достижение мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине, потребует принятия трудных решений», – подчеркнул глава блока, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что во время выступления генсека военного блока в украинском парламенте большинство мест были пустыми.

    Рютте заявлял, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 17:24 • Новости дня
    В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали шесть человек

    Tекст: Денис Тельманов

    После применения украинских дронов на территории Белгородской области ранения получили шесть мирных жителей.

    Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область, передает ТАСС.

    В результате применения вражеских беспилотников шесть мирных жителей получили различные травмы, сообщили в оперативном штабе региона.

    Власти не уточнили степень тяжести травм и подробности инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили двадцать четыре украинских беспилотника над страной.

    Вооруженные силы Украины нанесли комбинированный удар по Брянской области с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS, реактивных беспилотников самолетного типа и управляемых ракет большой дальности «Нептун».

    В течение шести часов средства ПВО сбили двадцать один украинский беспилотник, большинство из которых были зафиксированы в небе над Белгородской и Волгоградской областями.

    Комментарии (2)
    4 февраля 2026, 10:54 • Новости дня
    Мерц отправился на Ближний Восток в поисках независимости от американского СПГ
    Мерц отправился на Ближний Восток в поисках независимости от американского СПГ
    @ Thomas Koehler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Германии Фридрих Мерц отправился с делегацией в страны Персидского залива для обсуждения диверсификации поставок СПГ и снижения зависимости от США, пишет Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц начал визит на Ближний Восток с целью диверсификации энергетических поставок и снижения зависимости от импорта СПГ из США, передает Bloomberg.

    В течение трех дней Мерц посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, где встретится с местными лидерами для обсуждения сотрудничества в энергетике, обороне и вопросов безопасности.

    По словам эксперта по энергетике из Helmholtz-Zentrum Berlin Сюзанны Нис, высокая зависимость Германии от американского газа опасна на фоне «авторитарного развития правительства США и риска геополитического шантажа». Она также подчеркнула, что стране стоит рассмотреть альтернативы, например, увеличение поставок газа по трубопроводам из Норвегии или закупки СПГ из Канады и Австралии.

    По информации чиновников в Берлине, поездка Мерца – часть стратегии Германии по глобальной диверсификации импортируемых энергоресурсов и поиску новых рынков для немецкого экспорта. В рамках визита обсуждаются не только вопросы энергетики, но и возможности более тесного военного сотрудничества. Тем не менее переговоры проходят на фоне опасений относительно возможных новых атак США на Иран.

    С 2022 года Германия увеличила закупки газа в разных регионах после прекращения импорта российского сырья, и сейчас около 13% газовых поставок приходится на СПГ, причем 94% этого объема поступает из США. Однако жесткие климатические правила не позволяют подписывать долгосрочные контракты с ближневосточными поставщиками – СПГ-импорт в Германию запрещен с конца 2043 года.

    Как отмечают эксперты, высокая зависимость от США создает не только геополитические, но и ценовые риски. По их мнению, Германии важно не только сменить поставщиков, но и в целом сокращать долю ископаемых видов топлива в энергобалансе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минэкономики Германии заявило о спокойной зиме, несмотря на низкие запасы газа.

    Морозы в Европе и США привели к резкому росту цен на газ на мировом рынке.

    Евросоюз планирует заменить газовую энергетику на энергию ветра, что вызывает негативную реакцию у Дональда Трампа.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:59 • Новости дня
    В ФРГ полиция задержала депутата АдГ Дорнау

    Полиция задержала депутата АдГ Дорнау после обвинений в обходе санкций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие правоохранители провели задержание депутата партии «Альтернатива для Германии» Йорга Дорнау прямо во время заседания саксонского ландтага, что стало беспрецедентным случаем, отмечают местные СМИ.

    Задержание депутата Йорга Дорнау произошло в ходе пленарного заседания земельного парламента Саксонии, передает РИА «Новости».

    По данным Bild, полицейские сопроводили политика в отдельное помещение для допроса, а также провели обыски в его доме, офисе и автомобилях в городе Рета рядом с Лейпцигом.

    Дорнау обвиняется в нарушении закона о внешней торговле и платежах. Прокуратура Лейпцига отмечает, что в 2022 году он якобы указал Казахстан в качестве страны назначения для телескопического погрузчика, однако техника фактически была вывезена в Белоруссию. Такие действия являются нарушением законодательства и европейских директив, указывается в заявлении прокуратуры.

    Задержание стало возможным после того, как комитет по иммунитету ландтага рекомендовал снять с Дорнау депутатский иммунитет, а парламент поддержал это решение большинством голосов. Представители партии «Альтернатива для Германии» выступили против снятия иммунитета, но их позиция не была учтена.

    Bild подчеркивает, что задержание во время заседания стало первым подобным случаем в истории саксонского парламента. Ранее президиум ландтага уже штрафовал Дорнау на 20 862 евро за отсутствие надлежащей декларации дохода от бизнеса в Белоруссии. По этим обвинениям сам депутат предпочел не высказываться, а федеральное руководство АдГ дистанцировалось от ситуации.

    Ранее партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) заподозрили в попытке передать России секреты безопасности Германии.

    Напомним, что представители АдГ впервые за три года были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, получив три приглашения после длительных споров и судебных разбирательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом власти Германии усилили кампанию против роста популярности АдГ, назначив Свена Шульце новым премьером Саксонии-Анхальт накануне выборов.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 14:34 • Новости дня
    Захарова назвала планы ввода войск НАТО на Украину интервенцией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы размещения на Украине иностранных войск от так называемой коалиции желающих являются неприкрытой военной интервенцией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Все это, конечно, неприкрытый план осуществления иностранной военной интервенции. Вот так это надо называть», – подчеркнула Захарова на брифинге, передает ТАСС.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Ранее МИД назвал интервенцией возможное размещение западных военных на Украине.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 09:25 • Новости дня
    Белоусов поставил задачу бесперебойного производства и поставок вооружения

    Белоусов потребовал бесперебойного производства и поставок вооружения ВС России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники.

    Белоусов поставил задачу обеспечить бесперебойное производство и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, передает РИА «Новости».

    Соответствующее поручение было озвучено на совещании, где обсуждались вопросы оснащения группировок российских войск в зоне спецоперации на Украине, а также подводились итоги производства военной продукции за январь.

    Белоусов подчеркнул, что поддержание высокого темпа поставок критически важно для выполнения задач, стоящих перед армией. Он заявил, что в январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения.

    По данным Минобороны, в 2026 году российские войска планируют получить более 310 тыс. единиц техники и около 21 млн средств поражения. Такой масштаб поставок должен покрыть потребности войск и обеспечить их необходимыми ресурсами для успешного выполнения задач в зоне спецоперации.

    СМИ писали, что российская армия показала способность адаптироваться и быстро восполнять запасы современной техники, что вызвало опасения на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Посол Барбин сообщил о планах Дании разместить у себя заводы ВПК Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дания хочет разместить на своей территории производство четырех-пяти компаний военно-промышленного комплекса Украины, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

    По его словам, Дания планирует разместить на своей территории производства четырех-пяти высокотехнологичных компаний военно-промышленного комплекса Украины, передает РИА «Новости». Барбин добавил, что для реализации этого проекта выделено около 70 млн евро.

    Посол отметил, что украинская компания Fire Points уже с декабря 2025 года развертывает на полуострове Ютландия производство твердого топлива для крылатых ракет. Барбин также подчеркнул интерес датской стороны к сотрудничеству с Украиной в области беспилотных систем. Обсуждаются проекты совместных производств с целью поставок вооружений на европейский рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в Копенгагене заявил, что Дания не планирует добиваться политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

    Копенгаген стремится усилить силы НАТО в районе Балтики.

    Власти Дании выразили готовность оплатить поставку зенитных ракетных комплексов Patriot для украинских военных.

    Комментарии (0)
    4 февраля 2026, 12:26 • Новости дня
    Российская армия в январе получила свыше 10 тыс. единиц вооружений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В январе в российские войска было поставлено свыше 10 тыс. новых единиц вооружения, а также почти два миллиона средств поражения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

    По словам министра, в первый месяц 2026 года в армию поступило значительное количество техники и боеприпасов. Белоусов подчеркнул: «В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения», передает ТАСС.

    Он отметил, что добиться таких показателей удалось благодаря слаженной работе предприятий оборонно-промышленного комплекса с самого начала года. Министр также добавил, что важную роль сыграло взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом, Минфином и опорным банком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил, что план комплектования Вооруженных сил России на 2025 год перевыполнен.

    Комментарии (0)
