Tекст: Вера Басилая

Российские вооруженные силы демонстрируют высокую активность в зоне специальной военной операции, что опровергает заявления о неспособности оборонного сектора России производить сложную технику в больших объемах, передает РИА «Новости».

Автор статьи для The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что в течение многих месяцев проатлантические комментаторы подчеркивали якобы устаревшие запасы вооружений России и их быстрое истощение. Он отметил, что этот нарратив начинает рушиться, так как Россия продолжает активную работу над производством современного оружия.

По мнению Вайхерта, даже генсек НАТО Марк Рютте признал, что Россия способна за три месяца выпустить столько вооружения, сколько НАТО потребуется целый год. Журналист уделил особое внимание недавней поставке истребителей Су-34, которые он назвал сегодня самыми важными российскими военными самолетами.

«Усвоенные уроки были быстро применены ВС России. Именно поэтому русские неизменно воюют лучше и побеждают украинцев», – заявил Вайхерт.

Ранее объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 получили доработки, основанные на опыте спецоперации на Украине.