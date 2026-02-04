Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
CCTV: Путин и Си Цзиньпин проведут видеоконференцию 4 февраля
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут в среду переговоры по видеосвязи, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Отмечается, что встреча состоится во второй половине дня по пекинскому времени, передает РИА «Новости».
В воскресенье секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу сообщил, что Путин и Си Цзиньпин планируют регулярно поддерживать активный диалог в 2026 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом, стабильным партнером и союзником России.