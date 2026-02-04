Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
МВД: Аферисты загнали родителей геймеров в долги через маркетплейсы
Раскрыта пара аферистов, искавших несовершеннолетних жертв в чатах популярных многопользовательских игр и похищавших средства их родителей с помощью маркетплейсов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Организатор схемы в чатах онлайн-игр общался с несовершеннолетними. Предлагая приобрести внутриигровую валюту и атрибуты, он уговаривал продиктовать поступивший на телефон код, пояснила Волк, передает РИА «Новости».
Получив доступ к данным, мужчина оформлял рассрочки на имя родителей подростков. Заказы в пунктах выдачи забирала подельница, после чего вещи перепродавались на интернет-площадках, а вырученные средства присваивались.
В полицию уже обратились 16 пострадавших, на каждого из которых оформили товары на сумму от 50 до 100 тыс. рублей. Возбуждены уголовные дела о краже, фигуранты находятся под подпиской о невыезде.
В декабре в Московской области задержали мужчину, участвовавшего в оборудовании каналов для анонимных зарубежных звонков мошенников с российских номеров.