МВД: Аферисты загнали родителей геймеров в долги через маркетплейсы

Водителям разъяснили ситуацию с изъятием номеров АМР и ЕКХ

Tекст: Вера Басилая

Информация о массовом изъятии регистрационных знаков серии АМР в Московском регионе не соответствует действительности, пишет «Российская газета». Сообщения о якобы конфискации 15 таких номеров и аннулировании учета оказались недостоверными.

В Telegram-каналах сообщалось, что номера с кодом 97 считаются правительственными и их начали убирать из общего оборота, запрещая также продажу таких номеров на интернет-площадках. Якобы сотрудники Госавтоинспекции останавливают автомобили для проверки и изъятия этих номеров.

На самом деле, как пояснил источник в Госавтоинспекции, подобных мер не проводится. Никто не останавливает автомобили исключительно из-за наличия номеров АМР. Если регистрационные документы в порядке и номер выдан законно, никаких оснований для его изъятия нет.

Источник добавил, что интерес к этим номерам проявляют в основном состоятельные автовладельцы, желающие подчеркнуть свою причастность к правительственным структурам, но к ним не предъявляется никаких претензий, если оформление прошло в установленном порядке.

Иная ситуация сложилась с регистрационными знаками серии ЕКХ. Ранее такие номера использовались на автомобилях силовых ведомств, и сегодня они фактически превращаются в фактор риска для их владельцев. На фоне участившихся поджогов и попыток установки взрывных устройств под служебные машины подобный номер становится очевидным маркером, сразу указывающим на принадлежность транспорта к силовым структурам.

Именно поэтому в рамках требований по защите служебной информации, закрепленных в федеральных законах, регистрация номеров серии ЕКХ больше не производится. Речь при этом не идет об изъятии таких знаков на дорогах. Однако если владелец обращается в регистрационное подразделение с просьбой сохранить за собой номер при смене автомобиля, ему будет отказано. Фактически выбор сводится к двум вариантам: продолжать эксплуатацию текущей машины с прежним номером или заменить его на новый.

Следует учитывать, что государственный регистрационный знак не является объектом частной собственности, а право сохранить его при продаже автомобиля – лишь дополнительная административная возможность, предоставляемая ГИБДД.

По этой же причине исчезла и схема перепродажи номеров серии ЕКХ. Формально продавался не сам номер, а автомобиль с ним, после чего новый владелец пытался перенести комбинацию на другое транспортное средство. В случае с ЕКХ такая процедура больше невозможна, использовать номер на новом автомобиле не получится.

