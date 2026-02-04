Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.2 комментария
Россия сочла упрощение продажи активов россиян на Украине грабежом
Захарова назвала упрощенную продажу украинцами российских активов грабежом
Упрощение Киевом процедуры продажи конфискованных российских активов является грабежом со всеми отягчающими обстоятельствами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российские власти выразили недовольство решением Киева упростить правила продажи конфискованных у россиян активов, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что такие меры считаются в Москве «откровенным грабежом со всеми отягчающими обстоятельствами». Захарова добавила, что российские правоохранительные органы должны дать соответствующую оценку этим действиям Украины.
Она подчеркнула, что, по мнению Москвы, средства, полученные от продажи конфискованных активов, не будут направлены на восстановление украинской экономики. Захарова предположила, что деньги «будут распилены, осядут в карманах Зеленского и его приближенных».
Правительство Украины приняло решение упростить правила продажи конфискованных у граждан России активов.
Служба безопасности Украины объявила о национализации 176 сельскохозяйственных участков в Киевской области, принадлежавших гражданам России.
А государственное бюро расследований Украины ранее национализировало активы российских предпринимателей Аркадия и Игоря Ротенбергов, Олега Дерипаски и Евгения Гинера.