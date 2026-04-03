Депутат Саралиев рассказал о спасении бойцов ВС России из «серого плена» ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Сейчас у нас в работе несколько десятков случаев, когда российские военные были объявлены пропавшими без вести в зоне спецоперации, а спустя время на их родственников вышли люди, заявили, что их родные у них в плену, и начали их терроризировать – требовать большие суммы денег и угрожать их убить», – рассказал Саралиев РБК.

Вестей от таких военных могло не приходить по полгода и их признавали погибшими через суд, когда вдруг раздавался звонок или приходило видео со словами о том, что близкий человек жив.

По словам депутата, родственникам пропавших военных поступали сообщения и видео от лиц, удерживающих их близких, с угрозами и требованиями перевести крупные суммы денег.

В некоторых случаях родственников шантажировали обещаниями причинить вред пленным или заставить их совершить противозаконные действия, такие как поджог военкомата или торгового центра.

Саралиев отметил, что отдельные подразделения украинских сил используют таких неучтенных пленных для обмена или шантажа. На предоставленных видео пленные подтверждали свою личность и называли актуальную дату, при этом фон и обстановка на записях у многих совпадали, что говорит о содержании их в одном месте.

«Спецслужбы Украины после нашего обращения нашли российского бойца в плену на передовой. Его маму кошмарили те, кто его взял в плен. Нашего бойца перевели в официальный лагерь для военнопленных, оповестили Международный комитет Красного Креста, и он уже сообщил матери, что ее сын в официальном плену. Боец записал для нее видео 8 марта, рассказал, что с ним все хорошо, и мы ей его отправили», – рассказал он о последнем успешном случае перевода военного из «серого» плена в официальный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитники рассказали о пытках военнопленных российских военнослужащих в украинских больницах. Председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что украинские боевики выпускали собак на российских военнопленных. Россия и Украина начали работу по обмену военнопленными к Пасхе.




