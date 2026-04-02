Россия и Украина начали работу по обмену военнопленными к Пасхе

Москалькова сообщила о подготовке обмена пленными с Украиной к Пасхе

Tекст: Вера Басилая

Москалькова заявила, что в преддверии Пасхи ведется большая работа по подготовке обменов пленными, передает РИА «Новости».

По словам Москальковой, омбудсмены двух стран договорились предоставить военнопленным возможность отметить православную Пасху. Она уточнила, что пленные как в России, так и на Украине смогут получить куличи и встретиться со священником.

Москалькова добавила, что стороны стремятся сделать все возможное, чтобы создать для военнопленных условия для участия в религиозных традициях и почувствовать атмосферу праздника, несмотря на сложившиеся обстоятельства.

Ранее Москалькова сообщила о случаях пыток и гибели российских военных в украинском плену и о нарушении международных норм обращения с пленными.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что власти России продолжают работу по возврату семи жителей Курской области, которые все еще находятся на Украине.