Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе», хоть и вызвало скептицизм экспертов, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями как важнейший инструмент политического управления мировой политикой.0 комментариев
«Единая Россия» предложила упростить ввоз лекарств от редких болезней
«Единая Россия» предлагает упростить ввоз препаратов от редких заболеваний, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
Партия «Единая Россия» намерена обратиться в правительство для ускорения процедур согласования ввоза препаратов для лечения редких заболеваний, сообщается на сайте «Единой России». Инициатива направлена на скорейшее решение проблемы доступа к жизненно важным лекарствам.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул необходимость разрешить ввоз высокотехнологичных медикаментов в иностранных упаковках, снабженных русскоязычными стикерами и инструкциями.
«Это ускорит доступ пациентов с редкими заболеваниями к современной терапии. Что очень важно для новых зарегистрированных лекарств в первый год оборота, когда они еще не произвели упаковки на русском языке», – отметил Башанкаев.
В конце 2024 года правительство России продлило особый порядок продажи иностранных лекарств.
В апреле текущего года Госдума одобрила инициативу партии «Единая Россия» о создании передвижных аптечных пунктов.
В начале мая президент Владимир Путин подписал соответствующий закон для обеспечения медикаментами жителей отдаленных сел.