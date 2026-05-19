Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии

Немецкая военная поддержка Киева достигла исторического максимума

Tекст: Мария Иванова

Киев отмечает исторический максимум в поставках оружия со стороны немецкого правительства, передает Deutsche Welle* (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

«Украина получает от Германии больше военной помощи, чем когда-либо», – подчеркнул украинский посол в ФРГ, комментируя текущий уровень поддержки.

При этом дипломат обратил внимание на изменение запросов украинской армии. По его утверждению, на сегодняшний день Киев больше не нуждается в поставках крылатых ракет TAURUS так остро, как это было прежде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство ФРГ в России опровергло информацию о поставках ракет Taurus на Украину.

Канцлер Фридрих Мерц оценил общие затраты Берлина на военную поддержку Киева в 40 млрд евро.

Немецкое правительство решило увеличить объем финансовой помощи украинской стороне на 3 млрд евро в 2026 году.