Посол Украины заявил о рекордной военной помощи от Германии
Объемы передаваемого Берлином вооружения вышли на беспрецедентный уровень, при этом острая потребность украинских войск в дальнобойных ракетах TAURUS заметно снизилась, отмечают немецкие СМИ.
Киев отмечает исторический максимум в поставках оружия со стороны немецкого правительства, передает Deutsche Welle* (внесено в России в список СМИ-иноагентов).
«Украина получает от Германии больше военной помощи, чем когда-либо», – подчеркнул украинский посол в ФРГ, комментируя текущий уровень поддержки.
При этом дипломат обратил внимание на изменение запросов украинской армии. По его утверждению, на сегодняшний день Киев больше не нуждается в поставках крылатых ракет TAURUS так остро, как это было прежде.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство ФРГ в России опровергло информацию о поставках ракет Taurus на Украину.
Канцлер Фридрих Мерц оценил общие затраты Берлина на военную поддержку Киева в 40 млрд евро.
Немецкое правительство решило увеличить объем финансовой помощи украинской стороне на 3 млрд евро в 2026 году.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента