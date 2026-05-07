Tекст: Дмитрий Зубарев

Медведев в своей новой статье, опубликованной на сайте RT, заявил о масштабной пропагандистской обработке общественного мнения в Германии по вопросу якобы неизбежной войны с Россией.

По его словам, руководство Германии официально назвало Россию «основной угрозой безопасности и миру», а также поставило цель нанести Москве «стратегическое поражение».

Медведев отметил, что немецким обществом систематически распространяются тезисы о высокой вероятности военного столкновения между странами к 2029 году. Он подчеркнул, что подобные настроения формируются целенаправленно и усиливаются на государственном уровне.

Кроме того, Медведев указал на кризис мультикультурализма в Германии и отказ от традиционных ценностей, который, по его мнению, способствует росту правоэкстремистских течений. Он отметил: «Крах политики мультикультурализма, отсутствие внятной картины будущего, отказ от традиционных ценностей дают почву для роста правоэкстремистских течений, апеллирующих к ресентименту по сильному национальному государству».

По мнению зампредседателя Совбеза России, подобное развитие событий может привести немецкое общество к непредсказуемым последствиям.

