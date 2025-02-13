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Страны НАТО создали миссию Navy Policing на Балтике
НАТО договорилось о миссии патрулирования Navy Policing на Балтике
НАТО разработало новую миссию патрулирования Navy Policing на Балтике, аналогичную Air Policing, что стало результатом усилий Польши на посту председателя Евросоюза.
Страны НАТО договорились о создании миссии патрулирования Navy Policing на Балтике, сообщает РИА «Новости». Эта миссия будет работать по аналогии с уже существующей миссией Air Policing. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, выступая в Брюсселе, подчеркнул значимость этого решения для Польши и выразил уверенность в успешной реализации инициативы.
Косиняк-Камыш отметил: «Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза».
Выступление министра транслировалось по Польскому телевидению. Он подчеркнул, что усилия Польши на посту председателя Евросоюза сыграли ключевую роль в инициировании этой миссии, которая будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия намерена ответить на присутствие США у северных границ, после того как Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. В связи с этим планируется задерживать теневой флот в Балтийском море по новым законам.