Страны НАТО создали миссию Navy Policing на Балтике

НАТО договорилось о миссии патрулирования Navy Policing на Балтике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Страны НАТО договорились о создании миссии патрулирования Navy Policing на Балтике, сообщает РИА «Новости». Эта миссия будет работать по аналогии с уже существующей миссией Air Policing. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк Камыш, выступая в Брюсселе, подчеркнул значимость этого решения для Польши и выразил уверенность в успешной реализации инициативы.

Косиняк-Камыш отметил: «Очень важный для Польши вопрос. НАТО установило новую миссию балтийской стражи, охраны Балтики, такого NAVI Policing, который создают все страны – не только страны, находящиеся на Балтике. И это, собственно говоря, один из эффектов деятельности Польши на посту председателя Евросоюза».

Выступление министра транслировалось по Польскому телевидению. Он подчеркнул, что усилия Польши на посту председателя Евросоюза сыграли ключевую роль в инициировании этой миссии, которая будет способствовать укреплению безопасности в регионе Балтийского моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия намерена ответить на присутствие США у северных границ, после того как Патрушев сообщил о планах НАТО заблокировать порты России на Балтике. В связи с этим планируется задерживать теневой флот в Балтийском море по новым законам.