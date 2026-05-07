Эвакуация началась на шахте в Кузбассе из-за превышения уровня угарного газа
В Кемеровской области рабочих экстренно выводят на поверхность из-за срабатывания датчиков опасности на шахте «Алардинская», зафиксировано превышение уровня угарного газа, сообщили в министерстве угольной промышленности региона.
На угольном предприятии в Калтанском городском округе сработала система оповещения об опасности. Специалисты зафиксировали превышение допустимых значений угарного газа, после чего началась немедленная эвакуация людей, передает РИА «Новости».
«В соответствии с требованиями промышленной безопасности организован вывод 132 работников на поверхность по запасным выходам», – заявили в региональном министерстве угольной промышленности.
В ведомстве добавили, что спасательная операция проходит в штатном режиме без происшествий. На месте инцидента уже развернули работу сотрудники военизированного горноспасательного отряда и другие профильные службы. По последним данным, 60 шахтеров успешно поднялись наверх, сведений о пострадавших пока нет.
Прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту превышения уровня угарного газа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле 2026 года на кузбасской шахте «Талдинская-Кыргайская» прошла эвакуация горняков из-за превышения уровня угарного газа. Осенью 2025 года спасатели вывели на поверхность более 150 рабочих шахты «Ерунаковская-8» после обрушения горной породы.