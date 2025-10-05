С шахты в Кузбассе из-за обрушения породы эвакуировали более 150 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Обрушение горной породы произошло в шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе, передает ТАСС. Инцидент случился в районе вентиляционного штрека, где длина обрушения составила около 12 метров. Сечение прохода оказалось не полностью перекрыто, но все 151 человек, находившиеся под землей, были эвакуированы.

В министерстве угольной промышленности региона уточнили, что пострадавших среди рабочих нет.

Сотрудники военизированной горноспасательной части обследовали место обрушения, установив, что воздух через завал проходит. Горняки уже приступают к разбору завала. По информации ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о происшествии поступил в 05:30 по местному времени. В ликвидации последствий участвовали 23 специалиста МЧС России и 5 единиц техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, один горняк погиб при обвале на шахте в Североуральске. В Кузбассе обрушился грунт на разрезе, где есть пострадавшие. В Приамурье директора рудника «Пионер» задержали после обвала.