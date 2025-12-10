Лучшее, что получилось у Евросоюза – это Шенгенское соглашение, которое когда-то значительно облегчило жизнь обычных людей. А больше – ничего. Все остальное – боль и катастрофа.10 комментариев
Зеленский анонсировал переговоры с США по восстановлению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с американской стороной, посвященные обсуждению документа о послевоенном восстановлении и экономическом развитии страны.
Зеленский сообщил, что 10 декабря состоятся переговоры между Киевом и Вашингтоном по вопросам восстановления страны после завершения конфликта, передает Газета.ru.
Он уточнил, что стороны обсудят специальный документ, в котором будут подробно описаны планы по восстановлению и экономическому развитию на Украине.
«Сегодня в графике – разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», – заявил Зеленский.
Он также сообщил, что украинская сторона по-прежнему нацелена на поиск «работоспособных и реалистичных шагов» для достижения окончания вооруженного противостояния.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Франции Мод Брежон сообщила о проведении очередного совещания коалиции желающих по оказанию помощи Киеву 11 декабря.
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о переносе передачи обновленного мирного плана Вашингтону на один день, на 10 декабря.
Президент США Дональд Трамп дал киевскому режиму всего несколько дней на ответ по мирному соглашению.