Арестован экс-глава Старого Оскола по делу о взятке

Бывший глава Старого Оскола Жданов арестован за взятку свыше миллиона рублей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Суд избрал экс-главе Старооскольского округа Белгородской области Владимиру Жданову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, передает прокуратура региона. Отмечается, что решение принято с учетом позиции городской прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2024 года Жданов через посредников получил от директора коммерческой организации сумму, превышающую миллион рублей за совершение определенных действий в интересах этой компании.

45-летний Жданов возглавил администрацию Старого Оскола 21 декабря 2024 года. Уже 27 ноября 2025 года он ушел в отставку по собственному желанию, не проработав на этом посту и года. До этого шесть лет он руководил администрацией города Шебекино и округа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против четырех должностных лиц администраций Старооскольского и Шебекинского округов по факту посредничества при передаче взятки бывшему главе Старого Оскола.

Суд летом 2024 года приговорил еще одного бывшего главу Старого Оскола Александра Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу 20 млн рублей за взятки на сумму более 31 млн рублей.

А в июле 2024 года обвинение затребовало восемь лет лишения свободы для бывшего белгородского вице-губернатора Константина Полежаева за получение двух иномарок стоимостью более 17 млн рублей.