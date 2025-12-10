СК возбудил дело о взятке в 1 млн против экс-главы Старого Оскола

СК сообщил о возбуждении дела о взятке в 1 млн экс-главе Старого Оскола

Tекст: Тимур Шайдуллин

Уголовное дело о посредничестве при передаче взятки бывшему главе администрации Старооскольского городского округа возбуждено против четырех должностных лиц администраций Старооскольского и Шебекинского округов, сообщает СУ СК по Белгородской области. Дело возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигуранты уголовного дела по заранее распределённым ролям обеспечили передачу более 1 млн рублей. Сначала деньги были получены одним из обвиняемых от директора коммерческой фирмы, затем они прошли через заместителя главы администрации Старого Оскола и были переданы заместителю главы Шебекинского округа. В итоге взятка поступила руководителю аппарата администрации Старого Оскола для последующей передачи главе администрации.

Бывшему главе администрации Старооскольского округа также предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Все задержанные фигуранты находятся под стражей, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Отмечается, что следственные органы дадут правовую оценку действиям всех других участников коррупционных преступлений после проведения необходимых процессуальных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд летом 2024 года приговорил еще одного бывшего главу Старого Оскола Александра Сергиенко к 12 годам колонии и штрафу 20 млн рублей за получение взяток на сумму более 31 млн рублей.

А в июле 2024 года обвинение затребовало для бывшего белгородского вице-губернатора Константина Полежаева восемь лет лишения свободы за получение двух иномарок стоимостью более 17 млн рублей.

Позже сотрудника отдела полиции № 3 Белгорода Александра Селиванова лишили должности после обвинений во взятках и превышении полномочий.