Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.7 комментариев
Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола за взятки
Суд приговорил экс-мэра Старого Оскола за взятки к 12 годам тюрьмы и штрафу в 20 млн рублей
Суд приговорил бывшего главу администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко к 12 годам колонии, также его оштрафовали на 20 млн рублей и запретили работать в органах власти в течение десяти лет.
Как говорится в сообщении пресс-службя прокуратуры Белгородской области, Свердловский райсуд Белгорода признал Сергиенко виновным в получении взяток в крупном и особо крупном размере и приговорил его к 12 годам колонии строго режима, штрафу в 20 млн рублей и запрету на 10 лет работать в органах власти, передает РИА «Новости».
Там добавили, что Сергиенко признали виновным в получении взяток на сумму более 31 млн рублей с декабря 2017 года по апрель 2021-го от руководителей двух коммерческих организаций за создание благоприятных условий для их бизнеса. В частности, Сергиенко получил право на долю в объекте незавершенного строительства площадью более 4 тыс. кв. метров.