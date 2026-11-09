Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

Писториус заявил о способности Германии обойтись без всеобщего призыва в армию

Tекст: Антон Антонов

По словам Писториуса, минобороны делает ставку на добровольцев и меры нового закона о модернизации военной службы, уже давшие результат: численность бундесвера сейчас составляет около 190 тыс. военнослужащих, что стало самым высоким показателем за последние тринадцать лет, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

«Если этот курс продолжится, у нас не будет проблем с пополнением личного состава. Тогда отпадет и необходимость в дискуссиях о воинской повинности, в какой бы форме она ни предлагалась», – сказал министр, добавив, что в противном случае «придется задуматься о том, как мог бы выглядеть выборочный призыв по необходимости».

Комментируя молодежные протесты, направленные, в том числе против обязательной службы, Писториус заявил, что понимает тревогу молодых людей, ранее не сталкивавшихся с такими вопросами.

«Но когда на демонстрациях говорят: “Мы не хотим на фронт и гибнуть на войне”, – я могу сказать только одно: мы хотим ровно того же самого. Именно поэтому нам нужны сильные вооруженные силы, способные обеспечить сдерживание, чтобы мы вообще не оказались в ситуации, когда придется где-то воевать», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр признал, что бундесвер остается преимущественно мужской структурой, но минобороны стремится увеличить долю женщин в армии. Он сообщил о росте числа заявлений от женщин на службу, однако нынешние показатели назвал неудовлетворительными. Для исправления ситуации скорректированы методы информационной работы и создан специальный отдел в кадровом управлении для целенаправленного привлечения женщин.

Сейчас в вооруженных силах Германии служат около 25,5 тыс. женщин, что составляет примерно 14% военного персонала, тогда как в гражданском секторе бундесвера доля женщин достигает около 40%.

Писториус также сообщил о росте числа правонарушений против половой неприкосновенности в бундесвере: в прошлом году зарегистрировали около 460 предполагаемых таких случаев. На следующей неделе минобороны планирует обнародовать результаты исследования уровня латентной преступности в этой сфере. Для поддержки пострадавших военнослужащих вне структуры военного командования уже создан независимый специализированный центр, переведенный на круглосуточный режим работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Германии почти 15 тыс. человек подали ходатайства об отказе от службы в строевых частях при четырехкратном росте по сравнению с прошлым годом.

Летом власти Германии разработали модель альтернативной гражданской службы на случай возобновления обязательного призыва из-за роста числа отказников.

Писториус сообщил о росте численности бундесвера до максимального за двенадцать лет уровня.