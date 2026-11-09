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Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.
Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.
В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.