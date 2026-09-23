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Bild: Мерц пригрозил СДПГ «адом» за коалицию с Левой партией
Канцлер Германии Мерц выступил против коалиции СДПГ с Левой партией
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригрозил социал-демократам «адом» в случае формирования правящей коалиции с победившей на выборах в Берлине Левой партией.
Выступая на закрытом заседании фракции ХДС/ХСС в бундестаге, глава немецкого правительства потребовал от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отказаться от союза с левыми политическими силами, пишет Bild.
В своей речи политик напомнил о критике со стороны социал-демократов в начале 2025 года. Тогда бывший глава фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил христианских демократов в «открытии ворот в ад» из-за совместного голосования с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по миграционному законодательству. По мнению канцлера ФРГ, теперь к «аду» значительно ближе сами социал-демократы, отмечает РИА «Новости».
На заседании также обсуждался термин «брандмауэр», означающий запрет на сотрудничество христианских демократов с левыми и АдГ. Руководитель кабмина призвал соратников прекратить споры на эту тему, подчеркнув отсутствие у ХДС общих интересов с указанными политическими объединениями.
Выборы в палату депутатов Берлина состоялись 20 сентября. Первое место с результатом 25,7% голосов заняла Левая партия, ХДС оказался на второй строчке с 18,8%, а замкнула тройку лидеров АдГ, получившая 16,3% голосов избирателей. На этой неделе левые планируют начать переговоры о формировании коалиции с «Зелеными» и СДПГ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии пообещал обсудить корректировку реформ после неудачи ХДС на региональных выборах.
В прошлом месяце политик назвал причину отказа своей партии от сотрудничества с АдГ.