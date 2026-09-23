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    Зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

    @ Zuma\TASS

    23 сентября 2026, 08:48 Мнение

    Зачем Польша создаёт заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

    Олег Хавич Олег Хавич

    политический аналитик

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    Первое, что видят люди, которые сейчас въезжают с Украины в Польшу через основные пограничные переходы, – это ощетинившиеся пулемётами укрепления из модульных конструкций HESCO Bastion, хорошо известные по американским фильмам и новостям с Ближнего Востока. Их соорудили буквально через несколько часов после того, как министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что армейские подразделения выдвигаются на границу с Украиной, чтобы поддержать сотрудников Пограничной службы.

    «Необходимо усилить погранслужбу на отрезке госграницы с Украиной. Погранслужбе будет оказана поддержка как инженерных войск, так и оперативных подразделений для выполнения задач по охране границы и осуществления пропуска через нее», – заявил Косиняк-Камыш 15 сентября на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с итальянским коллегой Гуидо Крозетто.

    Министр не уточнил, какое число военных будет направлено на усиление этого участка границы. Однако уже вечером 15 сентября Генеральное командование родов войск Вооруженных сил Польши сообщило, что непосредственную охрану границы и инженерную поддержку Пограничной службе Польши (в частности, Надбужанскому отделу) обеспечивают военнослужащие 4-го и 18-го саперных полков.

    Среди задач, о которых сообщило командование, – обустройство наблюдательно-охранных постов с использованием фортификационных систем HESCO Bastion. Посты возводятся вблизи ключевых автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на польско-украинской границе: «Дорохуск» (с украинской стороны – «Ягодин»), «Медыка» (с украинской стороны – «Шегини»), «Корчова» (с украинской стороны – «Краковец»). На следующий день укреплениями в Дорохуске похвастался глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

    В то же время обустройство постов у польско-украинской границы не означает изменения режима работы самих пунктов пропуска, отметили польские военные. Речь идёт об отдельных мерах по инженерному и охранному обеспечению пограничной инфраструктуры в рамках программы «Восточный щит».

    «Восточный щит» (Tarcza Wschód) – это масштабная польская государственная программа по созданию оборонной инфраструктуры вдоль восточной и северо-восточной границ Польши. Правительство страны утвердило её в мае 2024 года, а реализация запланирована на 2024-2028 годы. На программу выделено около 10 млрд злотых (более 2 млрд евро) из государственного бюджета.

    Изначально проект был сосредоточен на участках границы Польши с Россией и Белоруссией, но теперь ожидаемо расширен и на польско-украинскую границу. В частности, 16 сентября замглавы польской погранслужбы Виолета Горжковская сообщила, что Польша оборудует более 110 км границы с Украиной электронной системой защиты, которая дополнит физические заграждения и будет включать средства мониторинга и датчики движения. Речь идёт о двух участках протяженностью 69 и 43 км.

    Но если с польскими инженерными войсками на границе всё более-менее ясно, то о каких «оперативных подразделениях для выполнения задач по охране границы и осуществления пропуска через неё» говорил министр обороны страны, пока сказать сложно. Скорее всего, это будут подразделения 18-й механизированной дивизии Вооружённых сил Польши, которые дислоцированы на границе с Украиной и неподалёку от неё – в Хелме, Замосци, Люблине, Ниско и Новой Дембе. Военные этой дивизии с 2021 года привлекались к поддержке пограничников на польско-белорусской границе.

    Стоит отметить, что за последние годы попыток нелегального перехода границы Польши со стороны Украины практически не зафиксировано. Всё дело в том, что польские власти, в отличие от Словакии, Венгрии и Румынии, не предоставляют убежища нарушителям границы (а это, как правило, украинские мужчины мобилизационного возраста), а на протяжении 24 часов депортируют их на Украину.

    Куда больше поляков беспокоят случаи нарушения их воздушного пространства с украинской стороны. Напомню, в ноябре 2022 года в 8 км от польско-украинской границы упала выпущенная ПВО Украины ракета, вследствие чего погибли два поляка. Попыток сбить ракету не было, более того, поначалу в Польше звучали заявления, что она была российской. В итоге Варшава признала вину Киева в этом инциденте, но никакой компенсации не получила.

    А в сентябре 2025 года украинским силам удалось перенаправить на польскую территорию 19 российских дронов, из которых ВВС Польши и НАТО удалось сбить всего 4. При этом одна из выпущенных тогда польскими истребителями зенитных ракет разрушила частный дом (к счастью, жертв не было). Хотя в итоге действия польских пилотов были признаны выполнением законного приказа, тот инцидент привёл к тому, что в июле 2026-го никто не взял на себя ответственность за сбитие российской ракеты Х-101, которая вследствие действий украинской ПВО залетела почти на 100 км вглубь польской территории.

    Лишь на днях генерал-майор авиации Иренеуш Новак, командующий Оперативным командованием Вооруженных сил Польши, заявил, что поляки по ракете не стреляли, поскольку, мол, боялись поразить украинский истребитель МиГ-29, который не сразу идентифицировали.

    Однако никаких попыток укрепить ПВО на границе с Украиной в Польше не предпринимают. Более того, Варшава планирует передать Киеву несколько дефицитных ракет для американских комплексов ПВО Patriot. Они должны войти в новый пакет военной помощи стоимостью около 50 млн евро, сообщило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в правительственных и военных кругах.

    В польском сегменте социальных сетей не исключают, что именно с целью заглушить негативный резонанс от передачи Киеву очередной партии оружия Варшава и начала демонстративную военную активность на польско-украинской границе. Однако есть и более простое объяснение: польские военные обоснованно опасаются, что подразделения ВСУ в случае катастрофы на восточном фронте вполне могут попытаться пробиться на Запад в полном вооружении.

    Для украинских формирований подобный подход привычен: в 1919-1921 годах в Польшу под ударами Красной Армии неоднократно прорывались подразделения петлюровцев, в 1940-е уже с территории коммунистической Польши на Запад пробивались бандеровские банды. Да и в 2014 году, когда ополченцы ДНР прижимали подразделения ВСУ к российской границе, украинские военные без раздумий её пересекали.

    Потому неудивительно, что украинские комментаторы прямо назвали привлечение польской армии к охране границы с Украиной созданием заградительных отрядов. А необходимый опыт и кадры у поляков есть – ещё в прошлом году появлялась информация о том, что заградотряды из иностранных наемников, в том числе польских, нередко вступают в перестрелки с мобилизованными военнослужащими ВСУ, если те хотят покинуть позиции. 

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