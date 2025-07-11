Польша прямо назвала украинских националистов палачами

В созданной после Второй мировой войны Польской Народной Республике (ПНР), которая была сателлитом СССР, было не принято вспоминать о поляках, убитых украинцами – частью советского народа. А когда в 1989 году в ПНР рухнул коммунистический режим, новая Польша стала поддерживать независимость Украины – то есть напоминать украинцам о преступлениях их предков полякам опять стало не с руки.

Ситуация изменилась только после кровавого государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года – кстати, полностью поддержанного властями Польши. Судя по всему, в Варшаве, как и в остальных западных столицах, надеялись, что звериный оскал украинского национализма будет обращен исключительно на восток, против России (кстати, аналогичные иллюзии Запад в свое время испытывал в отношении Адольфа Гитлера).

Но когда в апреле 2015 года президент Польши Бронислав Коморовский впервые в истории выступил в Верховной раде и рассказал об «общем прошлом наших народов, симпатии и солидарности между нами», он получил звонкую пощечину. Через несколько часов после выступления польского президента украинский парламент признал «борцами за независимость Украины» Организацию украинских националистов* (ОУН*) и Украинскую повстанческую армию* (УПА*), к которым у поляков свои счеты.

Напомню, Организация украинских националистов* – ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели – создания независимой Украины под своим управлением – ОУН* ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе на террористические акты.

Образовавшаяся в феврале 1940 года после раскола ОУН* ее фракция под руководством Степана Бандеры имела четко определенную нацистскую программу – «Украина для украинцев». Бандеровцы начали планировать этнические чистки, как только были проинформированы о высокой вероятности нападения гитлеровской Германии, с которой они сотрудничали, на Советский Союз.

Главные планы ОУН*(б) касались удаления поляков с территории Волыни и Восточной Галичины. Бандеровцы решили проводить политику «свершившихся фактов» и зачистить спорные земли от поляков, рассчитывая на то, что этнически однородная территория станет аргументом на возможных международных переговорах о границах.

Инструментом этнических чисток стало вооруженное крыло ОУН*(б) – Украинская повстанческая армия (УПА)*, датой создания которой считается 14 октября 1942 года. С февраля 1943 года боевики УПА* стали уничтожать польские села на Волыни, но началом массовой этнической чистки поляков считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года. В этот день подразделения УПА* провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом «Смерть ляхам!»

Боевики ОУН*-УПА* и примкнувшее к ним местное украинское население использовали единую тактику: населенные поляками села окружали, чтобы их жители не могли убежать, после чего происходили массовые убийства. Поляки умирали от пуль, топоров, вил, кос, пил, ножей, молотков и других орудий убийства. Польские деревни после убийства их жителей сжигали, чтобы предотвратить возвращение в них отдельных выживших.

За июль 1943 года по меньшей мере 530 польских сел и поселений были атакованы, было убито 17 тыс. поляков, что стало кульминацией этнических чисток. Террор против мирных поляков продолжался на Волыни, а позже и в Восточной Галичине, вплоть до 1945 года, когда оставшиеся в живых поляки по соглашению об обмене населением между УССР и ПНР смогли уехать в Польшу. Всего боевики ОУН*-УПА* убили не менее 100 тыс. поляков на территории нынешних Волынской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей, и эти этнические чистки в Польше называют «Волынской резней».

Но даже после того, как ОУН* и УПА* были официально героизированы на Украине (героизация неофициальная началась и вовсе с начала 1990-х), Польша демонстрировала сдержанность. 22 июля 2016 года Сейм (нижняя палата парламента) Польши признал 11 июля «Днем памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами». Формулировка, безусловно, корректная – ведь среди убийц были не только боевики ОУН*-УПА*, но также обычные украинские крестьяне, а среди жертв – не только поляки, но и евреи и «неправильные» украинцы.

Но такая формулировка вызвала недовольство как поляков, чьи родственники были зверски убиты на территории нынешней Украины, так и официального Киева, который был недоволен намеком на былую принадлежность части украинских земель Второй Речи Посполитой (так называют Польшу 1918–1939 годов). Прославление ОУН*-УПА* и лично Степана Бандеры на Украине лишь усилилось, несмотря на предупреждения польских властей, что с такой политикой эта страна не войдет в Европу. «Мы не можем годами соглашаться на то, чтобы на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида», – заявлял в феврале 2017 года лидер правящей тогда в Польше партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский.

Кроме того, Украина принципиально не разрешала эксгумации могил поляков на Волыни, чего постоянно требовала Польша, причем ситуация не менялась со сменой власти в Киеве и Варшаве. В апреле 2025 года уже нынешний вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв «Волынской резни».

Однако на Волынь польских поисковиков до сих пор не пускают. Первая за много лет эксгумация могилы поляков на территории Украины состоялась в апреле-мае 2025 года в ныне исчезнувшем селе Пужники в Тернопольской области. Там нашли останки более 40 человек, они отправлены на экспертизу. В ходе работ неподалеку была обнаружена еще одна могила, однако вскрыть ее полякам не позволили – мол, нужно отдельное разрешение.

Недавно Киев выдал Варшаве второе разрешение на эксгумацию на территории Украины, теперь речь идет о погибших в 1939-м в боях с вермахтом во Львове польских солдатах. Это своеобразная политико-идеологическая взятка Варшаве, ведь в сентябре 1939 года во Львове против нацистов сражались несколько польских военачальников, которые впоследствии вошли в историю: Станислав Мачек и Казимир Соснковский.

При этом и власть, и оппозиция в Польше являются заложником своей позиции: фактически безоговорочно поддерживать Украину до тех пор, пока она воюет против России. В таких условиях польскому политикуму срочно нужен был некий публичный шаг, который продемонстрировал бы польскому обществу, что Варшава не изменила своих позиций в вопросе «Волынской резни».

И тогда 4 июня Сейм Польши принял закон, который объявляет 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. За него проголосовали 435 депутатов из 436 присутствующих, только один человек воздержался (всего в Сейме 460 депутатов). 2 июля этот закон подписал президент Польши Анджей Дуда, то есть 11 июля мемориальные мероприятия в связи с годовщиной начала «Волынской резни» пройдут уже под новым названием.

Но это не просто переименование дня памяти. Во-первых, в отличие от решения 2016 года, четко указана национальность жертв геноцида – поляки, а не абстрактные «граждане Второй Речи Посполитой». Во-вторых, конкретно названы организации, совершившие геноцид поляков, – ОУН* и УПА*, героизируемые ныне на Украине, а не просто «украинские националисты». Наконец, нынешняя Западная Украина названа «восточными территориями Второй Речи Посполитой», что вызвало особую ярость в Киеве.

При этом официальные мемориальные мероприятия в Варшаве 11 июля станут лишь прелюдией к массовой акции польских националистов, родственников убитых на Западной Украине и выселенных оттуда поляков, которая состоится на следующий день в Домоставе, на границе Люблинского и Подкарпатского воеводств. Там установлен 14-метровый памятник «Волынская резня» авторства Анджея Питыньского. Его центральная фигура была отлита еще в 2018 году по заказу Союза ветеранов польской армии в США, но с тех пор памятник последовательно отказались установить в своих городах власти Жешува, Сталева-Воли, Еленя-Гуры и Кельц.

Всё дело в жесткости авторского замысла. На крыльях огромного бронзового польского орла размещены таблички с названиями сотен польских населенных пунктов, уничтоженных боевиками УПА*. В центре фигуры орла вырезан огромный крест, а в него вписана фигура младенца, надетого на вилы в форме трезубца – ведь большинство жертв «Волынской резни» были убиты именно с использованием сельхозорудий. В нижней части памятника находятся фигуры женщины с ребенком и мужчины с крестом, поднятым к небу. А с тыльной стороны фигуры орла изображены множество голов, надетых на колья – именно так нередко заканчивались налеты украинских националистов на польские села.

Главным действующим лицом акции 12 июля станет избранный президент Польши, консерватор Кароль Навроцкий, который пока является директором Института национальной памяти. Поскольку этого политика сейчас хотят лишить победы по «румынскому сценарию», в Домоставе состоится еще и своеобразный смотр сил, которые в случае чего выйдут на акции протеста. Учитывая дату и место собрания, а также в целом украиноскептическую позицию Навроцкого, можно ожидать, что он оценит преступления боевиков ОУН*-УПА* куда резче, чем это сделано в преамбуле к закону, подписанному уходящим польским президентом.