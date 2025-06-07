Избранный президент Польши выступил против членства Украины в ЕС

Навроцкий заявил о вреде ускоренного приема Украины для Евросоюза

Tекст: Вера Басилая

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против скорого вступления Украины в Евросоюз, передает ТАСС.

В интервью венгерскому изданию он подчеркнул, что Украина должна учитывать интересы других европейских государств, а ускоренное расширение ЕС не отвечает этим интересам.

Навроцкий отметил, что членство Украины может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве Польши и других стран. Он указал, что занимал эту позицию как кандидат, и намерен придерживаться ее после вступления в должность президента.

Навроцкий добавил, что Украина до сих пор не выполнила ряд требований Варшавы, включая вопрос перезахоронения жертв Волынской резни. Он заявил о необходимости компромисса по этим вопросам. В то же время Навроцкий высказал мнение, что Польша должна поддерживать Украину в конфликте с Россией, которую назвал «самой большой угрозой для региона».

Избранный президент Польши также сообщил о своем критическом отношении к России. Его позиция по Украине отличается от позиции премьер-министра Дональда Туска, который определяет внешнюю политику страны в условиях парламентской республики.

Ранее действующий президент Польши Анджей Дуда выразил несогласие с заявлениями Кароля Навроцкого о возможной блокировке вступления Украины в НАТО.

Кандидат от оппозиции Навроцкий одержал победу на президентских выборах, набрав 50,89% голосов во втором туре.

Навроцкий пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до разрешения исторических споров между странами.

Газета ВЗГЛЯД писала, что победителя польских выборов будут ненавидеть все, но особенно украинцы.