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Стало известно о возможности Навроцкого помешать вступлению Украины в НАТО
РИА «Новости»: Новый президент Польши может помешать Украине вступить в НАТО
Кароль Навроцкий, победивший во втором туре президентских выборов в Польше, ранее пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО до решения исторических споров между странами.
Во втором туре президентских выборов представитель оппозиции Кароль Навроцкий набрал 50,89% голосов, победив правительственного кандидата Рафала Тшасковского, передает РИА «Новости». Навроцкий незадолго до голосования подписал декларацию, в которой пообещал не поддерживать вступление Украины в НАТО, пока не будут урегулированы ключевые исторические вопросы.
В январе 2025 года Навроцкий заявил в эфире телеканала Polsat: «Сегодня я не вижу Украину ни в одной из структур – ни в Европейском союзе, ни в НАТО – до тех пор, пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы». Он пояснил, что речь идет о Волынской резне и эксгумации ее жертв.
Навроцкий также отмечал, что Украина не рассчиталась за преступления против поляков и потому не может вступать в международные союзы. В апреле 2025 года, выступая на телеканале Trwam, он подчеркнул, что польские фермеры и бизнес столкнулись с неравной конкуренцией после решений Еврокомиссии, а Украина не проявляет партнерства.
Политик заявил о глубоком разочаровании Владимиром Зеленским и напомнил о значительной помощи, оказанной Польшей украинской стороне. При этом он пообещал, что отношения с Украиной будут строиться на принципах партнерства, если он выиграет выборы.
Навроцкий также говорил, что Зеленский не ценит поддержку Польши и ведет себя недостойно по отношению к союзникам, включая Варшаву. По словам Навроцкого, Зеленский заявил, что Украина осталась одна, тем самым недооценив вклад Польши.
С февраля 2024 года Навроцкий находится в розыске МВД России по делу о разрушении памятников советским воинам. Он рассказал, что после объявления в розыск получил лицензию на оружие и приобрел пистолет. Несмотря на антироссийскую позицию, Навроцкий заявлял о готовности к переговорам с президентом Владимиром Путиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кароль Навроцкий одержал победу на выборах президента Польши, набрав 50,89% голосов во втором туре.
Центральная избирательная комиссия Польши официально объявила Навроцкого новым президентом страны после утверждения итогов голосования.