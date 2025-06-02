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Обработаны 100% голосов на выборах в Польше
Кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши по итогам второго тура выборов, набрав 50,89% голосов.
После подсчета 100% бюллетеней, Навроцкий получил 50,89% голосов, передает РИА «Новости». Он был официально избран президентом страны во втором туре голосования, опередив кандидата от правящей «Гражданской коалиции» Рафала Тшасковского, который набрал 49,11%. За Навроцкого проголосовало 10 606 877 избирателей, за Тшасковского – 10 237 286.
В ходе голосования было признано недействительными 189 294 бюллетеня: более 100 тыс. избирателей отметили обоих кандидатов, а около 87 тыс. не выбрали ни одного. Навроцкий, представляющий партию «Право и справедливость», показал лучшие результаты в восточных регионах Польши, включая Подкарпатское, Люблинское, Подляское и Свентокшиское воеводства. Тшасковский лидировал в западных воеводствах – Поморском, Западно-Поморском и Любуском.
В родном Гданьске Навроцкий набрал менее 30% голосов, тогда как Тшасковский в своей родной Варшаве получил 68,21%. В ближайшее время Государственная избирательная комиссия Польши проведет пресс-конференцию по итогам выборов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Навроцкий в ночь на 2 июня значительно опередил соперника по итогам второго тура президентских выборов в Польше, показывали данные late poll.
При этом 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Но позднее на выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий обошел Тшасковского.