Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.7 комментариев
Кандидат на пост президента Польши Навроцкий увеличил отрыв от соперника
Навроцкий набрал 51% голосов при обработке 80% данных late poll
Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий значительно опередил соперника по итогам второго тура президентских выборов в Польше, показывают данные late poll, который провел социологический центр Ipsos.
Социологический центр Ipsos отмечает, что Навроцкий получил 51% голосов, а его соперник, представитель правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский, набрал 49%, передает телеканал TVP Info по итогам обработки 80% данных late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию отчитавшихся участков голосования.
«Национальная избирательная комиссия получила данные от 80% всех комиссий в 2:15. Победа Кароля Навроцкого, похоже, предрешена. Кандидат от PiS набрал 52,8% голосов. Его соперник Рафал Тшасковский – 47,2%», – сказано в сообщении.
Навроцкий увеличил отрыв от соперника до 2 процентных пунктов, тогда как 1 июня данные экзитполов сулили победу Тшасковскому с 50,3%. Явку на выборы оценивают в 71,7%.
Напомним, во втором туре президентских выборов в Польше участвовали мэр Варшавы Рафал Тшасковский от правящей коалиции и директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий от оппозиции. Оба показали схожие результаты в первом туре: 31,36% и 29,54% соответственно.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на 2 июня на выборах президента Польши произошла смена лидера, по данным late poll, которые учитывают результаты экзитполов и информацию первых отчитавшихся участков голосования – Кароль Навроцкий обошел Тшасковского.