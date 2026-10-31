Сирийскую керамику эпохи мамлюков нашли в Херсонесе

На раскопках в Херсонесе нашли сирийскую и византийскую керамику

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Найдены элементы сирийской керамики, она отличается голубым цветом. У нас, в Византии и в Северном Причерноморье, не знали краситель кобальт, который давал голубой цвет. А эти предметы как раз производства государства мамлюков, Египта и Сирии», – заявил Бочаров ТАСС.

Археолог добавил, что найденная поливная керамика использовалась на кухне во время торжественных обедов и, скорее всего, была произведена в Константинополе.

Среди находок есть и античная краснофигурная керамика. По словам ученого, этот более ранний материал попал в исследуемый пласт случайно.

Раскопки на территории Херсонеса начались в сентябре. Археологи планируют охватить весь исследуемый участок за ближайшие пять лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после освобождения из заключения в Польше российский археолог Александр Бутягин возглавил экспедицию Эрмитажа на востоке Крыма.