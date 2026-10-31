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Сирийскую керамику эпохи мамлюков нашли в Херсонесе
На раскопках в Херсонесе нашли сирийскую и византийскую керамику
Фрагменты сирийской керамики и поливная керамика византийского происхождения обнаружены при раскопках в Херсонесе Таврическом, рассказал замдиректора Института истории и археологии Византии и Причерноморья Севастопольского госуниверситета Сергей Бочаров.
«Найдены элементы сирийской керамики, она отличается голубым цветом. У нас, в Византии и в Северном Причерноморье, не знали краситель кобальт, который давал голубой цвет. А эти предметы как раз производства государства мамлюков, Египта и Сирии», – заявил Бочаров ТАСС.
Археолог добавил, что найденная поливная керамика использовалась на кухне во время торжественных обедов и, скорее всего, была произведена в Константинополе.
Среди находок есть и античная краснофигурная керамика. По словам ученого, этот более ранний материал попал в исследуемый пласт случайно.
Раскопки на территории Херсонеса начались в сентябре. Археологи планируют охватить весь исследуемый участок за ближайшие пять лет.
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