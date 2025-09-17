Новая «квазилуна» обнаружена на околоземной орбите

Tекст: Ирма Каплан

По словам астрономов, квазилуны – это астероиды, которые, с точки зрения землян, вращаются вокруг Земли, как и спутник планет Луна. Однако на самом деле они вращаются вокруг Солнца, лишь временно перемещаясь по Солнечной системе рядом с Землей, пишет Live Science.

Если статус недавно обнаруженного астероида, получившего название 2025 PN7, подтвердится, это будет не единственный объект, который ведет себя как спутник Земли. Есть еще семь известных квазилун на орбитах, подобных земным, и они «полны сюрпризов», сказал соавтор исследования Карлос де ла Фуэнте Маркос из Мадридского университета Комплутенсе.

Из этих квазилуний 2025 PN7 является «самым маленьким и наименее стабильным известным квазиспутником Земли», сообщил де ла Фуэнте Маркос в электронном письме Live Science.

Ширина недавно открытого астероида составляет всего 62 фута (19 м), что немного меньше, чем у метеорита, который взорвался над Челябинском в 2013 году.

Официально астероид классифицируется как имеющий яркость 26-звездной величины, то есть его можно увидеть только в хорошие телескопы. Однако именно небольшой размер и тусклость позволяли 2025 PN7 долгое время оставаться незамеченной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исследователям из МГУ удалось получить снимки Луны, используя спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря специально разработанным программам баллистики и планирования.

В начале сентября астероид 2025 QD8

прошел на расстоянии около 200 тыс. км от Земли внутри лунной орбиты, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.



