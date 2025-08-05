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Российские ученые провели уникальную фотосессию Луны с орбиты
Ученые из МГУ провели уникальную фотосессию Луны с помощью наноспутника
Исследователям из МГУ удалось получить снимки Луны, используя спутник дистанционного зондирования Земли, благодаря специально разработанным программам баллистики и планирования.
Сотрудники факультета космических исследований МГУ и компании «Спутникс» успешно провели космическую фотосессию Луны с помощью наноспутника дистанционного зондирования Земли «Зоркий-2М-2» (ДЗЗ), сообщает пресс-служба университета в Telegram. Ученые применили специальные расчеты, позволившие использовать спутник в качестве орбитального телескопа.
Для подготовки съемки были задействованы разработанные на факультете программы – баллистический конструктор MIDE и планировщик AstroPlanner, созданные в рамках проекта «ЦУП из коробки». Это позволило точно определить параметры и обеспечить съемку Луны с борта спутника.
Изображения Луны используются для калибровки камер спутников ДЗЗ, а полученные снимки помогают автоматизировать этот процесс для различных орбит и временных интервалов. Обычно такие спутники фиксируют изображения Земли, но в тени орбиты возможно астрономическое фотографирование ярких объектов, среди которых Луна занимает важное место.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ученые рассказали, что астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной и выбросить крупные объемы лунных пород, угрожающих спутникам на орбите Земли.
Глава Роскосмоса Юрий Баканов и и. о. администратора НАСА Шон Даффи обсудили освоение Луны и дальнего космоса.