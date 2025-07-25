Ученые рассказали о последствиях столкновения астероида с Луной

Ученые предсказали выброс 100 тысяч тонн пород с Луны в 2032 году из-за падения астероида

Tекст: Денис Тельманов

Возможное столкновение астероида 2024 YR4 с Луной в 2032 году может привести к выбросу до 100 тысяч тонн лунной породы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на исследование Корнеллского университета. По данным НАСА, вероятность такого события составляет 4,3%.

Ведущий ученый Пол Вигерт заявил: «Это будет самое крупное столкновение с Луной за последние 5 тысяч лет, и в результате может быть выброшено до 100 тысяч тонн лунных камней и пыли... Даже обломки размером всего несколько десятков сантиметров могут представлять опасность для любых астронавтов, которые могут находиться на Луне, или любых аппаратов, которые они построили для исследований и проживания».

Астрономы считают, что обломки, выброшенные с поверхности Луны, могут повредить спутники и другие аппараты на орбите Земли. Ученые отмечают, что яркая вспышка при столкновении будет видна с Земли невооруженным глазом, а на Луне образуется кратер шириной до одного километра.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года в Чили и по диаметру в три-четыре раза превышает Челябинский метеорит. Исследователи считают необходимым расширять концепцию планетарной обороны, включая окололунное пространство.

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