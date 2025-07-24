Астрономы едва не пропустили летящий к Земле астероид размером с Пизанскую башню

Tекст: Ирма Каплан

Астероид 2025 OW – один из пяти, которые Лаборатория реактивного движения НАСА (JPL) пронаблюдает в течение следующей недели на максимальном приближении к Земле.

Два других астероида, длиной от 100 до 200 футов (30-60 м), по прогнозам, пролетят мимо Земли на расстоянии более 1 млн миль (1,6 млн км) в четверг, 31 июля. Ожидается, что еще один небольшой объект пролетит мимо планеты в субботу, пишет Daily Mail.

«Однако 2025 OW – самый крупный из этой зловещей группы, и он приблизится к Земле раньше всех, в понедельник. Длина астероида составляет около 210 футов, (64 м), что делает его сопоставимым с 15-этажным зданием или большим самолетом. Прогнозируемое расстояние в 393 тыс. миль (600 тыс. км) позволит ему пролететь чуть дальше Луны, которая вращается вокруг Земли на расстоянии 239 тыс. миль (389 тыс. км)», – сказано в статье.

В НАСА заявили, что 2025 OW в настоящее время не представляет опасности, однако специалисты отметили, что астероиды такого размера могут вызвать некоторые структурные повреждения или разбить окна зданий, если войдут в атмосферу над населенным пунктом.

Астрономы классифицируют 2025 OW как астероид малого или среднего размера, то есть он не является «убийцей планет», способным вызвать вымирание на Земле.

Астероиды такого типа обычно взрываются в атмосфере и не достигают Земли. 2025 OW движется со скоростью около 74 тыс. км/ч, что примерно соответствует средней скорости астероидов, сближающихся с Землей.

Тем временем, тревожно большой 340-метровый объект «99942 Апофис» движется со скоростью 107 тыс. км/ч и, как ожидается, приблизится к Земле на расстояние 32 тыс. км 13 апреля 2029 года.

При длине всего 64 метра он не будет виден невооруженным глазом или в бинокль, когда приблизится к Земле максимально.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Солнечной системе зафиксировали крупную межзвездную комету, которая к октябрю достигнет минимального расстояния до Солнца и Марса. Кроме того, стало известно, что вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей увеличилась до 3,1%.